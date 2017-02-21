路透基点：Esse Commerce为台北一酒店项目寻求42亿台币五年期贷款

金属期市：期铜下跌，此前穆迪调降中国评级
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为