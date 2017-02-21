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亚洲 | 2017年 2月 21日 星期二 15:55 BJT

路透基点：Esse Commerce为台北一酒店项目寻求42亿台币五年期贷款

    路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商
Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台
币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建
设筹资。
    
    国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年
期邮政储金利率加码110-120个基点。
    
    银行受邀分层次参贷：

    承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承
贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿
台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17
日。
    
    所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。
    
    Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5
月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的
牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
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