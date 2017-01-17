焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头

路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica(LUX.MI)和法国依视路(Essilor)(ESSI.PA)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。

该交易全部以换股方式进行，是欧洲最大的跨境合并交易之一，旗下拥有雷朋(Ray-Ban)和奥克利(Oakley)等品牌的眼镜制造商Luxottica将与业界领先的镜片制造商依视路实现强强联合。

“最终...镜框和镜片这两种天然互补的产品将在同一屋檐下设计、制造并销售，”Luxottica 81岁高龄的创始人Leonardo Del Vecchio周一在声明中称。

Luxottica收盘涨8.25%至53.65欧元，依视路收盘劲升11.85%至114.2欧元。

眼镜市场目前规模约为950亿美元，两大行业巨头合并旨在帮助双方充分利用预期将要到来的强劲需求。随着全球人口老龄化以及人们越来越重视视力保健，医学配镜和太阳镜的需求料将大增。

券商Jefferies的分析师估计，眼镜市场每年约成长2-4%；Luxottica和依视路称全球至少有25亿人仍有视力矫正问题。

这宗交易也消除了Luxottica继任掌门人方面的不确定性，至少目前是如此。因与Del Vecchio不和，该公司自2014年以来已经走掉了三位执行长。

“(这场合并的)战略基础十分充分，”JPMorgan Cazenove的分析师在报告中说，并认为这场交易消除了两家公司之间竞争不断升级的风险。近几年来，双方不断蚕食对方的专业领域，依视路收购多家线上零售商，Luxottica则投资于镜片加工业务。

**聚焦线上**

Luxottica第三季财报显示，线上平台营收增长18%，公司宣布将电子商务列为2017年加速发展的目标领域。不考虑汇率因素的第三季整体营收成长1.4%，远远不及电子商务。

两家公司表示，合并料将在中期内提升营业利润至多6亿欧元。

合并还将把较小的竞争对手甩开得更远。荷兰零售商GrandVision (GVNV.AS)和意大利Safilo Group (SFLG.MI)在2015年的营收分别为32亿欧元和13亿欧元。

Del Vecchio将成为合并后公司的最大股东，通过其家族控股公司Delfin的持股比例将介于31-38%。有表决权的持股比例将限定在31%。

Delfin将拿出所持有的Luxottica全部62%持股，以1股换0.461股的比例换成依视路股票。依视路将以相同换股比例，对剩余Luxottica股票发起强制交换，目标是Luxottica摘牌。

**两个大老板**

合并后的EssilorLuxottica将拥有14万名员工，总部将设在巴黎并在该地上市。该公司的治理结构也将比较复杂，Del Vecchio和依视路董事长兼执行长Hubert Sagnieres将共同掌舵，而超过16人的董事会将由依视路和Luxottica的高管平分。

一名接近该交易的消息人士称，目前尚未对Del Vecchio何时退休作出安排。

预计交易将在年底完成，Del Vecchio表示有信心获得监管当局批准。

一名接近该交易的消息人士称，鉴于竞争日益激烈，现在看来更有必要进行合并。该消息人士称，双方在过去六周中就合并达成一致。(完)