各国比拼推出金融市场新规 弭平法规歧异费思量

2012年1月2日在德国交易所拍到的资料图片。 REUTERS/Ralph Orlowski

路透2月5日电---美国单方实施激进的市场新规,被视作全球威胁.批评人士称这些规定将一举冲击美国企业、外国银行业者和国际市场.

金融界的行话叫做"治外法权(ET)"--一国政府可以在境外行使权力.

现在担忧的是,在2007-2009年金融危机之後,一些国家为了被视作最安全的资本市场,将比拼实施严格的金融改革,这或将自己国家的规定施加给其他国家.

尽管美国倡言创造国际公平竞争环境,但仍被描述成一意孤行的国家,其限制银行风险交易的沃克尔(Volcker)规则没有其他国家可堪比拟,而且其推出新的衍生品改革的时间表也在提速.

近几周这些措施的反弹声浪已见增强.

其他国家财长向美国财政部长盖特纳和美联储主席伯南克大谈各自忧虑.

英国财政大臣奥斯本(George Osborne)上周致信伯南克称,"在金融市场有压力之时,我希望确保这样的监管讨论能有助於合作,将大西洋两岸的监管改革预料之外的後果降到最低."

日本和加拿大也担心,除非美国以外企业能豁免沃克尔规则,否则本国公债的交易将受极大影响.

欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔(Michel Barnier)预计在本月与盖特纳商讨沃克尔规则.

可以肯定的是,欧盟自己的激进改革也是他国所无的.欧盟向信贷评级机构和对冲基金提出严格建议,其金融工具市场法规(MiFID)要求非欧盟国家本国的规定与欧盟相同,且提供互惠市场准入权,才能与欧盟企业做生意.

全球范围内新颁布条规数量史无前例之多,难免会出现重叠,但要消除它们可能并不容易,也很难迅速实现.

"治外法权正导致麻烦,令节奏放缓.许多人如今意识到沃克尔规定带来的麻烦,但改变法规需要国会,"一名国际监管方面的官员表示.出於政治敏感原因,他要求匿名.

英国金融服务监管局(FSA)市场部门代理负责人David Lawton上周表示,监管者需要花"很多很多很多年来分析",才能确定法规体系是否相同.

美国企业亦感到焦躁,因他们认为国内衍生品提案过於严苛,且其治外法权延伸程度恐不足以确保外国竞争对手们未占上风.

"我称其为竞争梦魇,"一名未获授权得以具名发表言论的华尔街银行律师表示."在欧洲,美国银行要符合多德-弗兰克法案;而欧系银行适用的规则且与此大相径庭,它们的针对性要小许多."

**亚洲也恐卷入战火**

当欧美正卷入监管肉搏战中,亚洲则隔岸观火,令双方感到困扰并有可能引发资金外逃.

"从某种程度上来看,跨国银行在亚洲可能也有难逃宿命之感,"安理国际律师事务所香港合伙人Alan Ewins说.

但Clifford Chance律师事务所驻伦敦金融服务主管Chris Bates表示,不断涌现的不公平监管框架已令银行业开始考虑设立登载亚洲业务的投资工具,以逃避欧美国家条规.

上周,美国财政部长盖特纳主持一场记者招待会,承认有关治外法权引起的紧张局势.

他警告他国不要通过施用较温和规则的方法来从美国市场中挖走业务.他还表示,监管方需寻找出理智的方法来实施脱节的规定.

"因为在某些领域中,与其它国家即将实施的措施相比,美国的改革更为严格或者仅是有所区别,我们需要找出一个理智的方式来将其运用到美国企业在海外的运营,以及外国企业在美国的运营中去,"盖特纳周四向记者表示.(完)