首批跨境ETF募集逾55亿元--报载

路透上海8月7日电---首批跨境交易所交易基金(ETF)上周五已经结束募集.中国证券报周二引述渠道消息,这两只跨境ETF共计募集逾55亿元人民币的资金,其中易方达基金公司管理的恒生国企ETF可能於下周开始建仓,建仓期大概三个月.

报导指出,华夏基金管理公司旗下的恒生ETF首募规模逾35亿元,以机构客户为主;恒生中国企业ETF募资估计20-30亿元.而两只跨境ETF的联接基金仍在发行之中,8月17日发行结束後方能统计总体数据.

华夏基金公司方面表示,首批港股ETF募集结束後,大概需要4-5天验资.验资之後公告成立,进入建仓期.建仓期时间长短要根据市场情况,以为持有人带来收益为目标.具体上市时间要看建仓的节奏,而且要等港股ETF联接基金募集结束.

首批跨境ETF分别跟踪香港恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE,透过合格境内机构投资者(QDII)机制投资於这两只指数的成份股.此前曾有香港媒体预计,这两只跨境ETF可以吸引大陆200亿港元的资金南下香港买股.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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