2015年全球ETF行业吸引创纪录的3,470亿美元流入--贝莱德

路透1月4日 - 基金管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周日表示，2015年全球投资者共向上市交易基金(ETF)投入了3,470亿美元资金，创下行业新纪录。

贝莱德称，全球范围内流入该公司旗下iShares上市交易基金业务的新资金也达到创纪录的1,300亿美元，超过2014年创下的前一纪录高点1,030亿美元。

虽然2015年市场勉强守住自摆脱2009年金融危机以来的整体上涨趋势，但ETF仍达到创纪录的增长速度。全球ETF资产目前总计约为3万亿(兆)美元。

贝莱德的数据显示，美国去年流入ETF的资金为2,280亿美元，不及2014年创下的2,460亿美元的纪录高点。

第三方数据供应商ETFGI表示，其对2015年的预估也显示，当年全球ETF新增资产也与贝莱德的数据差不多，而且美国ETF新增资产亦下降。

但全球ETF去年的投资回报非常低。

据投资研究机构晨星(Morningstar)(MORN.O)的数据，美国最大的ETF--SPDR标普500 ETF(SPY.P)2015年总回报率为1.34%。美国最大的债券ETF--iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG.P)回报率为0.48%。

投资者关注追踪欧洲和日本等地股票的ETF，期望这些地区央行的刺激举措能够提振公司股价。

贝莱德全球ETF资产超过1万亿(兆)美元，是这类基金的最大提供者，也是全球最大的投资管理公司。2015年贝莱德在美国市场录得创纪录的增长，共吸引了970亿美元资金流入，超过了上年的820亿美元。2015年公司在欧洲的现金流高达340亿美元，也创下了历史纪录，2014年为200亿美元。

美国领航集团(Vanguard Group)预计2015年其美国ETF共有创纪录的760亿美元流入，首次成为以资产计全球第二大ETF公司。

晨星数据显示，位居前两位的iShares和领航集团占据美国ETF市场新流入资金的四分之三。贝莱德将在1月15日公布第四季业绩。(完)