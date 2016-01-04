2015年全球ETF行业吸引创纪录的3,470亿美元流入--贝莱德

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透1月4日 - 基金管理公司贝莱德(Blackrock)(BLK.N)周日表示，2015年全球投资者共向上市交易基金(ETF)投入了3,470亿美元资金，创下行业新纪录。
贝莱德称，全球范围内流入该公司旗下iShares上市交易基金业务的新资金也达到创纪录的1,300亿美元，超过2014年创下的前一纪录高点1,030亿美元。
虽然2015年市场勉强守住自摆脱2009年金融危机以来的整体上涨趋势，但ETF仍达到创纪录的增长速度。全球ETF资产目前总计约为3万亿(兆)美元。
贝莱德的数据显示，美国去年流入ETF的资金为2,280亿美元，不及2014年创下的2,460亿美元的纪录高点。
第三方数据供应商ETFGI表示，其对2015年的预估也显示，当年全球ETF新增资产也与贝莱德的数据差不多，而且美国ETF新增资产亦下降。
但全球ETF去年的投资回报非常低。
据投资研究机构晨星(Morningstar)(MORN.O)的数据，美国最大的ETF--SPDR标普500 ETF(SPY.P)2015年总回报率为1.34%。美国最大的债券ETF--iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF(AGG.P)回报率为0.48%。
投资者关注追踪欧洲和日本等地股票的ETF，期望这些地区央行的刺激举措能够提振公司股价。
贝莱德全球ETF资产超过1万亿(兆)美元，是这类基金的最大提供者，也是全球最大的投资管理公司。2015年贝莱德在美国市场录得创纪录的增长，共吸引了970亿美元资金流入，超过了上年的820亿美元。2015年公司在欧洲的现金流高达340亿美元，也创下了历史纪录，2014年为200亿美元。
美国领航集团(Vanguard Group)预计2015年其美国ETF共有创纪录的760亿美元流入，首次成为以资产计全球第二大ETF公司。
晨星数据显示，位居前两位的iShares和领航集团占据美国ETF市场新流入资金的四分之三。贝莱德将在1月15日公布第四季业绩。(完)
(翻译 汪红英/张荻；审校 徐文焰/王兴亚)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。