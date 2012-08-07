债券型ETF产品方案基本成熟--报载

路透上海8月7日电---上海证券报周二报导,国内基金业的创新举措--债券型交易所交易基金(ETF)的产品方案已基本成熟,即将进入最後的产品申报阶段.未来首只债券ETF很可能在国泰基金公司和博时基金公司中产生.

报导指出,国泰基金筹备的可能是一只国债ETF,主打低风险高流动性的国债资产.目前国泰基金已取得上海证交所授权,有关工作已进入到实质性推进阶段.而博时基金则将目光聚焦于信用债市场,可能开发企业债ETF产品.

债券ETF是一种以被动方式投资债券市场,同时又以ETF形式在证交所上市的基金产品.相对传统债基,债基ETF的组合透明,交易成本低,流动性好,既可以满足投资者的资产配置需求,也可以为复杂交易策略提供基础工具.

由於债券ETF同时契合被动投资和固定收益两大财富管理行业发展趋势,成为近年来全球增长最快的基金品种之一.在美国市场,过去五年中,债券ETF规模的年均复合增长速度超过35%,存量规模已接近5,000亿美元.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。