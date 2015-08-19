两大新兴市场ETF均投资中国 但曝险迥异

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透纽约8月18日 - S&P Capital IQ的一项新分析显示，主打新兴市场的两只主要的上市交易基金(ETF)对目前容易遭受冲击的中国股市曝险极为不同。
领航富时新兴市场股票指数ETF(Vanguard FTSE Emerging Markets Stock Index ETF)(VWO.P)最近有28%的资产投资于中国，贝莱德(Blackrock)(BLK.N)的MSCI明晟新兴市场ETF(MSCI Emerging Markets ETF)(EEM.P)则为24%。这两支基金都追踪指数，关注整体新兴市场。
中国股市周二下跌6%，该国股市和经济疲软对两只基金的影响可能十分不同。
“根据帐户和国家配置，两基金看来应该曝险相同，但他们追踪的指数不同，”S&P Capital IQ的ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth称。“他们对各国的曝险不同，这种差异有助于解释他们的表现为何不同。”
Rosenbluth指出，目前为止，这种差异对领航有利，不过6月末沪综指.SSEC开始下跌以来，两个基金都受到打击。
自那以来，领航的这支基金下跌了11.65%；iShares的基金则跌12.45%。今年以来领航的基金跌6.97%，iShares则跌8.89%。
由于两支基金分别追踪的指数对中国股市的看法各异，两支基金的差异料会扩大。富时罗素计划将开始把中国A股纳入其新的过渡新兴市场指数，预料领航将开始跟进。
领航现行的指标--富时新兴指数目前对中国的曝险约为26%。
领航6月表示，今年稍晚将开始转移到新的富时指数。新指数的中国曝险占29%，包括对A股曝险的5.6%。
然而MSCI明晟(MSCI.N)6月时称，还未准备好将A股纳入其两项新兴市场指数。
“领航基金的绩效将视中国股市表现而定。”Rosenbluth称。(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/白云)
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