两大新兴市场ETF均投资中国 但曝险迥异

路透纽约8月18日 - S&P Capital IQ的一项新分析显示，主打新兴市场的两只主要的上市交易基金(ETF)对目前容易遭受冲击的中国股市曝险极为不同。

领航富时新兴市场股票指数ETF(Vanguard FTSE Emerging Markets Stock Index ETF)(VWO.P)最近有28%的资产投资于中国，贝莱德(Blackrock)(BLK.N)的MSCI明晟新兴市场ETF(MSCI Emerging Markets ETF)(EEM.P)则为24%。这两支基金都追踪指数，关注整体新兴市场。

中国股市周二下跌6%，该国股市和经济疲软对两只基金的影响可能十分不同。

“根据帐户和国家配置，两基金看来应该曝险相同，但他们追踪的指数不同，”S&P Capital IQ的ETF和共同基金研究主管Todd Rosenbluth称。“他们对各国的曝险不同，这种差异有助于解释他们的表现为何不同。”

Rosenbluth指出，目前为止，这种差异对领航有利，不过6月末沪综指.SSEC开始下跌以来，两个基金都受到打击。

自那以来，领航的这支基金下跌了11.65%；iShares的基金则跌12.45%。今年以来领航的基金跌6.97%，iShares则跌8.89%。

由于两支基金分别追踪的指数对中国股市的看法各异，两支基金的差异料会扩大。富时罗素计划将开始把中国A股纳入其新的过渡新兴市场指数，预料领航将开始跟进。

领航现行的指标--富时新兴指数目前对中国的曝险约为26%。

领航6月表示，今年稍晚将开始转移到新的富时指数。新指数的中国曝险占29%，包括对A股曝险的5.6%。

然而MSCI明晟(MSCI.N)6月时称，还未准备好将A股纳入其两项新兴市场指数。

“领航基金的绩效将视中国股市表现而定。”Rosenbluth称。(完)

(编译 王丽鑫/张若琪 审校 许娜/白云)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。