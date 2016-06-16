未来资产标普原油期货香港ETF首日挂牌 追踪不同到期日合约

路透香港6月16日 - 韩国未来资产环球投资推出原油期货ETF--F未来原油(3097.HK)周四首日挂牌，追踪西德克萨斯中质油（WTI）不同到期日合约；这是香港近期第三支原油期货ETF产品。

未来资产称，该支ETF使用的标普高盛原油增强额外回报指数，比其他指数较有效地对抗通胀。

当原油期货ETF现在行使的合约接近到期，ETF发行商会用较远期的期货合约取而代之。如果较远期的合约价格较高的话，卖出接近到期合约的金额就不足以买入同等数量而较远期的合约，这可能会导致负滚动收益率的发生，这现象亦称为正价差(contango)。

基金所使用的指数期望能减低正价差的负面影响。如果正价差的作用大于0.5%，F未来原油则滚动至较远期的期货合约。

该支ETF每手交易数量为500个，预计一年持续收费为0.99%，年度追踪误差为-1%，每年由管理人酌情决定以港元分派。

今年2月美国原油跌至12年低位的每桶26.05美元，其后逐渐走高，因而吸引投资者对原油期货的兴趣。

另一家韩国资产管理公司三星资产4月推出一支追踪标普高盛原油额外回报指数的ETF--F三星原油期(3175.HK)，中资基金公司南方东英上月亦推出本地首支年度滚动WTI原油期货ETF--F南方东英原油(3135.HK)。（完）