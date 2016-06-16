未来资产标普原油期货香港ETF首日挂牌 追踪不同到期日合约

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港6月16日 - 韩国未来资产环球投资推出原油期货ETF--F未来原油(3097.HK)周四首日挂牌，追踪西德克萨斯中质油（WTI）不同到期日合约；这是香港近期第三支原油期货ETF产品。
未来资产称，该支ETF使用的标普高盛原油增强额外回报指数，比其他指数较有效地对抗通胀。
当原油期货ETF现在行使的合约接近到期，ETF发行商会用较远期的期货合约取而代之。如果较远期的合约价格较高的话，卖出接近到期合约的金额就不足以买入同等数量而较远期的合约，这可能会导致负滚动收益率的发生，这现象亦称为正价差(contango)。
基金所使用的指数期望能减低正价差的负面影响。如果正价差的作用大于0.5%，F未来原油则滚动至较远期的期货合约。
该支ETF每手交易数量为500个，预计一年持续收费为0.99%，年度追踪误差为-1%，每年由管理人酌情决定以港元分派。
今年2月美国原油跌至12年低位的每桶26.05美元，其后逐渐走高，因而吸引投资者对原油期货的兴趣。
另一家韩国资产管理公司三星资产4月推出一支追踪标普高盛原油额外回报指数的ETF--F三星原油期(3175.HK)，中资基金公司南方东英上月亦推出本地首支年度滚动WTI原油期货ETF--F南方东英原油(3135.HK)。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。