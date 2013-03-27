汇添富首家上报杠杆ETF 低门槛做空时代逼近

路透上海3月27日 - 中国汇添富基金管理公司首家上报的杠杆交易所上市基金(ETF)近日获得中国证监会受理。若该创新产品获批，国内投资者将可拥有一个低门槛及低成本的做空工具.

中国证监会网站近日刊登的基金审批进度公示表显示，汇添富基金上报的沪深300正向2倍、沪深300反向1倍、沪深300反向2倍三只杠杆ETF已于日前获得申请受理，这是目前业内首批包含有空头杠杆的ETF产品。

正反杠杆ETF就是在设定的时间段内，实现投资组合的相对于跟踪指数的杠杆收益。杠杆ETF在海外成熟市场的发展历程只有八年，但是一经诞生就受到了市场的广泛认可，有资料显示，目前全球已有875只杠杆ETF，总规模达685亿美元。

业内人士指出，杠杆ETF能够较好地迎合投资者对杠杆的需求性，正向杠杆ETF可成倍放大收益，是投机者追逐热点的有力工具；而反向杠杆ETF提供了便捷的做空工具，适合投资者进行短期套保操作；且其费用相对低廉。杠杆ETF还具备持续稳定的杠杆效应，有效避免分级基金因折溢价率不稳定而导致的杠杆比率不稳定。

另外，杠杆ETF将成功对接证券和期货两个市场，有利于促进证券现货市场和股指期货市场的双向繁荣，增强A股的流动性和价格发现功能。

今年国内基金业的创新大潮中，ETF成为各家基金公司锁定的创新热点。今年以来，在已上报的40余只基金产品中，ETF占据12席。而汇添富基金公司去年已率先推出理财基金及场内T＋0货币基金。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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