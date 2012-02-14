全球首只人民币黄金ETF挂牌

路透香港2月14日电---全球首只以人民币计价的黄金交易所买卖基金--恒生人民币黄金ETF(83168.HK)周二首日挂牌,成交较为清淡,最终收於发行价之下.

该ETF开盘报34.85元,收报34.9元,全天仅在34.85-35元之间做窄幅波动,交易量为31,800个基金单位.

"在他们进入这个市场之前,投资者需要一些时间来了解这个产品,"金瑞期货分析师侯心强称,"而且香港已经有很多黄金投资产品了,投资者可能需要一些时间来评估卖出点."

由香港恒生银行(0011.HK)推出的该ETF,投资目标是提供以人民币计价,并反映以美元计价的伦敦黄金定盘价表现的投资回报.发行价为35元人民币,每手买卖单位为100个基金单位.

现货金周二小幅下跌,每盎司最新报1,715.89美元,追随疲弱欧元.投资者关注希腊能否说服欧洲发放其亟需的救援金,而穆迪对部分欧洲国家的评级警告重新引燃危机扩散的忧虑.

恒生银行财资业务及投资服务主管冯孝忠此前称,该产品主要是为投资者在人民币产品方面提供新选择;由於产品在港交所买卖,相信会具有较高的流通性和透明度.

此前市场上的黄金ETF产品均以美元计价,当持有人民币的投资者将人民币兑换成美元并投资到黄金市场时,人民币升值将可能抵消黄金价格上升带来的部分回报.

香港金银业贸易场之前推出了人民币黄金公斤条产品的交易;上海黄金交易所也表示,今年将研究黄金ETF产品.(完)

--记者 陈敏; 审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。