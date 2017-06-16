基金产业：美国股票ETF一周流入金额创2017年以来最高--理柏

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏周四公布的数据 显示，尽管市场惴惴不安，投资者在过去一周仍大举抢进美国注册的股票 交易所上市基金(ETF)，挹注资金规模创去年底以来最高。
根据理柏，截至6月14日止当周，美国上市股票ETF吸引177亿美元流 入；而共同基金则流出68亿美元，为4月以来单周最大撤资规模。
散户投资人极为青睐共同基金，但ETF吸引了更多元的客户，比如交 易快速的对冲基金。
在此期间，投资者疲于应对石油价格、经济数据疲软，及美联储今年 二度加息等压力。
上周应税债券基金流入35亿美元。投资美国国内市场的股票型基金吸纳114亿美元，为2月来最高，受助于上市交易基金(ETF)买盘。
大量资金撤离科技股，例如所谓的“FANG”股--Facebook Inc、亚马逊(Amazon.com)、Netflix Inc以及谷歌母公司Alphabet Inc，转而流入深跌板块，包括金融股，此一趋势从上周五展开，本周得以延续。
上周美国金融股基金流入23亿美元，为11月以来之最，因美联储升息给银行放款利率带来福音。
根据理柏，上周科技股则是录得4.44亿美元资金外流，为9月来最高。(完) (编译 龚芳/陈宗琦；审校 张荻/王兴亚)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为