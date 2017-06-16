基金产业：美国股票ETF一周流入金额创2017年以来最高--理柏

路透纽约6月15日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏周四公布的数据 显示，尽管市场惴惴不安，投资者在过去一周仍大举抢进美国注册的股票 交易所上市基金(ETF)，挹注资金规模创去年底以来最高。

根据理柏，截至6月14日止当周，美国上市股票ETF吸引177亿美元流 入；而共同基金则流出68亿美元，为4月以来单周最大撤资规模。

散户投资人极为青睐共同基金，但ETF吸引了更多元的客户，比如交 易快速的对冲基金。

在此期间，投资者疲于应对石油价格、经济数据疲软，及美联储今年 二度加息等压力。

上周应税债券基金流入35亿美元。投资美国国内市场的股票型基金吸纳114亿美元，为2月来最高，受助于上市交易基金(ETF)买盘。

大量资金撤离科技股，例如所谓的“FANG”股--Facebook Inc、亚马逊(Amazon.com)、Netflix Inc以及谷歌母公司Alphabet Inc，转而流入深跌板块，包括金融股，此一趋势从上周五展开，本周得以延续。

上周美国金融股基金流入23亿美元，为11月以来之最，因美联储升息给银行放款利率带来福音。