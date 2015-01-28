南方东英推出香港首支追踪全球互联网龙头股指数

路透香港1月28日 - 全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理周三推出香港市场首支追踪世界互联网龙头股指数的交易所买卖基金（ETF）。

该支追踪MSCI中国及美国互联网50大同等加权指数.dMI060000ENUS的ETF--南方东英MSCI T50(3021.HK)，主要反映谷歌(GOOGL.O)、阿里巴巴(BABA.N)、Facebook(FB.O)、亚马逊(AMZN.O)和腾讯(0700.HK)等龙头公司的表现。

按主要业务所在国家的分布，该指数73%投资于美国，27%投资于中国。

南方东英MSCI T50的基本货币为美元，以港元交易，发行价约3.9港元，每手买卖单位为300，全年经常性开支比率预期为1.04%，托管人为汇丰。

南方东英称，电子商务、O2O平台和其他互联网服务急速崛起，全球30大市值的公司之中，资讯科技占5间。MSCI中国及美国互联网50大同等加权指数由成立至今累计总回报204%，明显跑赢标普500.SPX和香港恒生指数.HSI。

南方东英是全球最大的RQFII（人民币合格境外机构投资者）基金管理公司，拥有461亿元人民币额度，旗下ETF包括南方富时中国A50(2822.HK)(82822.HK)以及南方东英中国五年期国债(3199.HK)(83199.HK)。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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