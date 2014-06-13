分析：机构大举进驻债券ETF 规模与风险同步上升

数据观测：4月中国CPI料温和回升PPI续回落 工业、投资和消费均放缓
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路透6月12日 - 机构投资者通过常规途径买入债券时会碰到困难，因此他们愿意冒高一点的风险，把资金投向上市交易型债券基金，这让贝莱德、太平洋投资管理公司(PIMCO)以及道富等资产管理公司大为受益。
华尔街银行最近持有的公司债少于2008年金融危机之前，这是监管部门施压要求降低风险所致。根据纽约联邦储备银行数据，主要公司债交易商持有的债券仅为570亿美元，而危机前有2,500亿美元。
市场流动性相对缺乏，在二级市场上买入个别债券的难度较大且成本也不低，因此像Thomas Anderson这样的投资组合经理人也只能把目光转向上市交易基金(ETF)。Anderson是Boston Private Bank & Trust Company的投资长，管理资产将近50亿美元，客户包括富裕个人和非营利组织。
“华尔街金融机构的撤离，让购买债券变得更有挑战，”Anderson说。“供应就摆在那，可能并不是恰好你想要的。你可能觉得发债公司还不错，但债券期限结构或者发行量不合你的意。我们利用ETF弥补这个空白。”
根据理柏和研究公司ETFGI的数据，今年迄今，ETF债券基金的资金净流入为220亿美元，总资产规模达到4,100亿美元。ETFGI显示，高收益债ETF规模增长43亿美元至553亿，2013年的增幅为106亿。
高收益债基金前五名情况： link.reuters.com/men99v
汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，过去一年投资者向SPDR Barclays Short-term High Yield Bond ETF SJNK.P 净投入27亿美元。该基金的资产总规模为42亿美2元。汤森路透数据显示，截至2013年底，共同基金持有该基金7%的股份。
贝莱德称，该公司旗下规模为140亿美元的iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG.P)，今年迄今97%的新净增业务来自机构投资者和注册的投资顾问。根据美国联邦储备委员会(美联储/FED)1月公布的调查，近三分之一的大型政府和机构证券交易银行称，机构投资者对债券上市交易基金的利用在增加。
“如果你想一周之内在高收益债市或新兴市场债市建立大部位，唯一的办法是通过ETF，”贝莱德一位从事机构投资者业务的高管表示。
某些情况下，ETF超过债券市场持有的资产。比如惠誉数据显示，截止第一季，公司垃圾债券ETF的资产为360亿美元，较华尔街银行持有的类似资产高出约五倍。
惠誉在周三公布的报告中称，“尽管高收益ETF交易相对于整体高收益债市的规模仍然较小，由于市场整体交易规模下降，其重要性已经增加。”
Bernstein Research分析师Brad Hintz在近期一份研究报告中举例称，高盛(GS.N) 就削减了资本密集型的公司债持仓。
尽管美国上市的公司债ETF持有1,060亿美元公司债，或仅相当于10万亿美元市场规模的1%，但这一相对较新的产品仍带来一些通常债券所没有的风险。
**投资者的风险**
Rockland Trust (INDB.O) 固定收益主管Brian Callow指出，与股票类似，ETF在交易日内持续交易，且价值可能较其所持有的债券价值更急剧地下滑。与之相比，个别债券几天或几周都不交易一次，因而不太容易像ETF那样，遭遇赎回情绪波动的影响。
Callow称，“我认为问题之一就是新闻报导，”他指的是影响债市的重大消息。“投资者必须谨记新闻是短视的。有的时候ETF会有作用，有的时候则没有。”
去年夏天，债市担心美联储利率政策可能转向，垃圾债券ETF整体出现价格大幅波动。惠誉评级的一位主管Robert Grossman表示，这凸显出在市场动荡期间有可能会出现价格错乱现象。
同时，ETF和基础债券日内价格偏离，可能促使该固定收益市场实现实时价格发现(price discovery)，否则时间要可能滞后很多。
“固定收益市场不仅不透明，而且流动性偏低，”分析公司ETF.com研究主管Elisabeth Kashner表示，并指出传统债券定价几乎没有透明度，因为大多数债券通过店头交易，而且不是每天交易。而另一方面，ETF像股票一样每天都有交易，可以更好地反映投资者行为。
**贝莱德和PIMCO**
ETF愈发流行，帮助贝莱德 BLK.N、道富银行 STT.N 和太平洋投资管理公司(PIMCO)吸引保险公司、养老基金、对冲基金和其他机构投资者的投资。
贝莱德表示，在该公司新业务中，机构投资者所占比重增加。贝莱德旗下iShares过去18个月左右推出约20款美国上市的新固定收益ETF产品。贝莱德还组件专门团队，专注于向特定机构客户，比如资产管理公司、对冲基金和保险公司推销ETF产品。贝莱德是全球最大的ETF提供商，管理着约2,000亿美元固定收益资产。
道富银行旗下资产管理部门State Street Global Advisors (SSgA)的高管发现，部分机构经理人大举买入债券ETF。
道富银行的Brian Kinney表示，仅从一个机构投资者处“我们就获得了5-10亿美元债券ETF投资...养老基金、捐赠基金和其他资产管理公司对交易成本非常敏感。他们将ETF视为进行板块押注的可行选择。”Kinney负责管理道富银行位于波士顿、伦敦、新加坡、悉尼和东京的ETF投资组合。(完)
(编译 郑茵/李春喜/石冠兰/杜明霞；审校 田建华/孙茉莉/徐文焰)
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