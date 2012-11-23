上证所明年初将推债券和黄金ETF--官员

路透上海11月23日电---中国上海证交所基金与衍生品部总监刘逖周五表示,市场关注的创新产品--债券ETF(交易所上市基金)和黄金ETF有望明年初上市,明年该所还将对一些创新ETF产品,如商品和外汇ETF做好准备工作.

他在一小型媒体会上指出,明年上证所还将重点做好房地产信托基金(REITs)的准备,扩大个股期权的模拟交易范围,以及筹划建立机构间衍生品市场和基金产品销售转让平台.

"我们准备用一年时间,将(基金)大类品种补齐,随後再逐渐将市场做大."他指出,目前交易所基金市场产品较单一,除了单市场股票型ETF外,今年新推了首批跨市场ETF--沪深300ETF.

汇添富基金公司与上海证交所等合作,近期将发行国内首只场内T+0货币基金--汇添富收益快线货币基金.刘逖表示,明年上证所还将筹划推出货币基金ETF.

他说,目前上证所正在准备的外汇ETF包括美元和澳元两个品种,而商品类ETF将涵盖农产品、金属、原油等品种.

此前,有国内媒体报导,国泰基金和博时基金正筹备国内首批国债ETF创新产品,而国泰基金,华安基金易方达基金等亦在准备黄金ETF产品.(完)

--发稿 林琦; 审校 黄凯

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