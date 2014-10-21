深交所首批货币ETF上市 或成高效现金保证金管理工具

路透北京10月21日 - 中国深圳证券交易所首批货币ETF本周一上市交易，在原场内申赎货币基金基础上经升级改造来的货币ETF首日成交活跃，换手率高，价格稳定，交易所希望其成为高效低风险的现金保证金管理工具。

深交所网站新闻稿称，投资者通过货币ETF既可通过赎回获取资金，还可以将其持有的货币基金份额通过二级市场卖出，成交后资金可立即用于买入股票等资产，既可享受货币型基金稳定投资回报，且避免了极端市场情况下因触发赎回上限导致投资者无法赎回的流动性风险。

新闻稿表示，货币ETF具有流动性强、风险低、收益稳健、交易成本低的特征，随着证券市场的逐渐回暖和货币ETF投资收益的逐渐稳定与流动性的逐步提高，未来货币ETF发展空间巨大。

数据显示，原场内申赎货币基金易方达保证金收益货币市场基金159001和招商保证金快线货币市场基金159003经改造后上市首日价格波动较小，99%以上的交易其成交价格与100元人民币净值偏离程度不超过0.001%。

新闻稿预计，今年以来证券账户新增开户数屡创新高，证券保证金已连续三个季度净流入，由不足6,000亿元攀升至1.2万亿元，预计未来投资者的现金管理需求将不断增加。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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