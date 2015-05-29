在美挂牌的中国ETF追随中国股市跌势 遭遇卖压袭击

路透纽约5月28日 - 在美国挂牌的中国上市交易基金(ETF)周四遭遇沉重卖压，与中国股市沪综指如出一辙。此前中国有更多家券商表示将收紧融资融券要求，以及中国央行采取行动以减少金融系统流动性之后，投资者抛售了股票。

跌幅居前的ETF包括：Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF (ASHS.P)下跌6.28%，KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA.P)跌6.52%，Market Vectors ChinaAMC A-Share ETF (PEK.P)挫低6.93%。

A股ETF所受冲击最大，连结至香港及美国中资企业股票的基金受影响程度较小。

至少有三家券商在周四称将提高融资融券要求，包括国信证券、西南证券、长江证券。另外，有消息称中国央行近期从部分资金宽松银行回笼资金吸纳市场过多的流动性。

总部位于纽约的KraneShares董事总经理Aaron Dillon表示，中央汇金宣布减持主要国有银行中国建设银行和工商银行股票，这也加剧了中国股市的抛压。中央汇金是中国政府控股的资产管理公司。

“有一个仓位规模很大，因此市场对此做出负面反应，”Dillon说。他所在公司KraneShares专注于投资中国大陆。“这是一种直觉的反应，有些快钱在做动作，但长期而言不会有人真正采取极端行动。”

在周四的交易中，Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares ETF(YINN.P)是跌幅最大的在美上市ETF，一度暴跌12.3%。这是一只三倍杠杆基金，追踪富时中国50指数的每日表现。

中国A股ETF本周稍早大幅上扬，之前全球最大指数公司之一富时罗素宣布，将采取步骤使中国大陆股票纳入到全球指标股指。这一消息把几家中国A股ETF推到历史新高水平。(完)

(编译 李婷仪/王颖；审校 张明钧)

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