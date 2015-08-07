版本:
中国
中国财经 | 2015年 8月 7日 星期五 10:25 BJT

上证50ETF期权因技术原因早盘初停牌--上证所

路透上海8月7日 - 中国上海证交所周五发布微博称，因技术原因，上证50期权自9点56分起相应停牌。

其官方微博称，具体恢复交易时间将另行通知。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐