分析：汇率对冲ETF表现突出 美元大涨之际猛吸金

路透纽约11月11日 - 认为美元2014年涨势将会延续下去的投资人，正将资金投入那些投资于海外市场、但就汇率进行对冲的上市交易基金(ETF)。

贝莱德(BlackRock)(BLK.N)、WisdomTree Investments Inc (WETF.O)以及德意志银行(DBKGn.DE)等业者今年开始推出新品种汇率对冲基金，把握今年以来流入此类基金约39亿美元的商机。

根据理柏(Lipper)及ETF.com数据，目前美国上市的35档汇率对冲ETF共管理193亿美元资产，2011年时这类基金管理资产规模仅67亿美元，意味着在过去三年间汇率对冲ETF总资产增长近两倍。

汇率对冲ETF藉由投资于外币远期合约来排除一特定基金中的外币回报，并逐月展延外币远期合约。

资金流入量最高的当属WisdomTree Hedged Europe ETF(HEDJ.P)。该ETF基金1月以来已吸纳了约26亿美元，规模增长了三倍至35亿美元。

迄今为止，美元上涨让汇率对冲策略成果辉煌。举例来说，透过iShares MSCI日本ETF(EWJ.P)押注日股的投资者，在过去三个月期间亏损幅度达到0.7%，因日圆兑美元大幅下挫。相比之下，iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF(HEWJ.P)涨幅达到约12%。

“有些时候汇率在整体安排中并不是那么要紧，但有时候当汇率波动非常迅速，就像现在...汇率可以让结果大为不同，”Nashville投资经理Art Laffer Jr.说。

他在今年稍早时买进了Shares Currency Hedged MSCI Germany ETF(HEWG.P)，同时还持有WisdomTree Japan Hedged Equity Fund(DXJ.P)。他表示，如果可以找到更多提供这项策略的个别国家基金，他会把手上更多外国股票部位进行对冲。

**美元劲升**

美元兑日圆上周大涨至七年高位，11月6日时美元兑欧元曾触及逾两年来最高水准。

“这是一个长达多年的(美元走强)周期，已经开始了几年，”德意志资产与财富管理公司驻纽约的ETF策略主管Dodd Kittsley表示。他指出，根据过去经验，美元强势与弱势的周期大致长度为6-8年。

“我们非常笃定，因为各央行政策之间存在巨大差异，”他说，意指日本央行和欧洲央行(ECB)暗示打算进一步宽松货币政策，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)则在收回刺激计划。

德意志资产与财富管理公司有几个汇率对冲的ETF。它的Deutsche

X-trackers MSCI EAFE对冲股票ETF(DBEF.P)资产规模自1月以来增加了近三倍，目前略低于10亿美元。

这类汇率对冲的ETF主要针对想押注外国股票的投资者。而那些对外国股票兴趣不大，只是想押注美元走强的投资者，可以购买专注于货币的ETF，比如PowerShares DB看涨美元指数基金(UUP.P)或WisdomTree Bloomberg美元看涨基金(USDU.P)。据汤森路透数据，PowerShares基金今年迄今上涨了8.13%，WisdomTree基金上涨了5.73%。

**分别对待**

不过，虽然欧洲和日本等发达市场吸引美国投资者进行汇率对冲，但巴西和墨西哥等国的情况则不是这样，这些国家的高利率会影响汇率对冲成本并压制回报。

“我们发现新兴市场汇率对冲没有增加很多，”Kittsley说，利率高于美国的巴西和印度等国“对冲成本有点高”。汇率对冲成本基本与投资者母国与对冲目标货币国家的利差相近。

在欧洲和日本，利差会小很多，因此对冲成本甚微。实际上，在外国利率低于美国情况下，投资者的对冲投资由欧元或日圆换成美元时，还会赚钱。

也因此Scott Kubie决定让旗下汇率对冲ETF继续锁定日本和欧洲发达地区。他麾下的投资咨询公司CLS Investments管理着逾60亿美元资产。

“在欧洲和日本进行汇率对冲，比在新兴国家更有意义，”Kubie说。他有两支ETF：iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF和Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity ETF。

Kubie说，目前他的海外投资组合中有20%的曝险有做汇率对冲，“我们将慢慢增加对冲。”(完)

(编译 张明钧/洪曦/张涛/杜明霞；审校 王洋/蔡美珍)

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