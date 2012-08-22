埃塞俄比亚总理因病去世

美日韩三国磋商限制朝鲜为武器计划筹集资金
路透华盛顿2月27日 - 美国、韩国和日本发表联合声明称，三国高级官员周一在华盛顿就进一步限制朝鲜为其武器计划筹集资金进行了磋商。
路透亚的斯亚贝巴8月21日电---埃塞俄比亚政府周二宣布，该国总理梅莱斯·泽纳维（Meles Zenawi）在海外治疗时因病去世。
政府发言人西蒙（Bereket Simon）告诉记者：“总理在海外接受治疗，于午夜去世，他的遗体将送回埃塞俄比亚。”57岁的泽纳维与美国关系亲密，曾两次派兵进入邻国索马里，帮助镇压反抗力量，被西方国家视作打击伊斯兰武装分子的重要支柱。
西蒙透露，泽纳维原本在康复，但突然出现状况，被送至重症监护病房。
官方媒体称，副总理海尔马里亚姆·德萨莱尼（Hailemariam Desalegn）将代行总理职责。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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