埃塞俄比亚总理因病去世

图为2012年1月27日在亚的斯亚贝巴拍到的梅莱斯·泽纳维。 REUTERS/Noor Khamis

路透亚的斯亚贝巴8月21日电---埃塞俄比亚政府周二宣布，该国总理梅莱斯·泽纳维（Meles Zenawi）在海外治疗时因病去世。

政府发言人西蒙（Bereket Simon）告诉记者：“总理在海外接受治疗，于午夜去世，他的遗体将送回埃塞俄比亚。”57岁的泽纳维与美国关系亲密，曾两次派兵进入邻国索马里，帮助镇压反抗力量，被西方国家视作打击伊斯兰武装分子的重要支柱。

西蒙透露，泽纳维原本在康复，但突然出现状况，被送至重症监护病房。

官方媒体称，副总理海尔马里亚姆·德萨莱尼（Hailemariam Desalegn）将代行总理职责。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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