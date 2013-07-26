华为签下埃塞俄比亚7亿美元合同

路透亚的斯亚贝巴7月25日 - 埃塞俄比亚周四称与中国华为签署7亿美元的协议，将在该国扩建移动通信基础设施，在首都亚的斯亚贝巴构建高速4G宽带网络，并在该国全国范围内推出3G服务。

华为在该国从事电话和互联网服务已有数年。

非洲电信产业迅猛发展成了经济增长的重要象征。据世界银行数据，去年非洲手机用户达到了6.5亿，2001年时仅约2,500万。

埃塞俄比亚电信与华为此项合作，将令该国手机用户倍增至5,600万。

此项协议是一个16亿美元项目的一部分，该项目有华为与中兴共同参与。埃塞俄比亚副总理兼通信和技术部长Debretsion Gebremichael称，关于该项目另一部分的协议，将于下周签署。

埃塞俄比亚电信是该国唯一的移动通信运营商。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。