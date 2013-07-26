华为签下埃塞俄比亚7亿美元合同

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透亚的斯亚贝巴7月25日 - 埃塞俄比亚周四称与中国华为签署7亿美元的协议，将在该国扩建移动通信基础设施，在首都亚的斯亚贝巴构建高速4G宽带网络，并在该国全国范围内推出3G服务。
华为在该国从事电话和互联网服务已有数年。
非洲电信产业迅猛发展成了经济增长的重要象征。据世界银行数据，去年非洲手机用户达到了6.5亿，2001年时仅约2,500万。
埃塞俄比亚电信与华为此项合作，将令该国手机用户倍增至5,600万。
此项协议是一个16亿美元项目的一部分，该项目有华为与中兴共同参与。埃塞俄比亚副总理兼通信和技术部长Debretsion Gebremichael称，关于该项目另一部分的协议，将于下周签署。
埃塞俄比亚电信是该国唯一的移动通信运营商。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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