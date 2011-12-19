埃塞俄比亚与中国签署修建至吉布提的铁路协议

路透亚的斯亚贝巴12月17日电（记者 Aaron Maasho）---埃塞俄比亚一名官员称，该国与中国土木工程集团有限公司（CCECC）签署协议，将修建连接其首都亚的斯亚贝巴和红海国家吉布提铁路的最後一段。

双方於周五晚签署了协议，该段铁路长339公里，与另一个铁路项目通车後，将连接亚的斯亚贝巴和吉布提。

埃塞俄比亚铁路公司总经理Getachew Betru告诉路透："根据合同，将修建米埃索（Mieso）到吉布提边境的铁路。"米埃索位於亚的斯亚贝巴和吉布提中间。

埃塞俄比亚和吉布提是相互依赖的经济体，经过吉布提港口的贸易量，约70%来自其内陆邻国埃塞俄比亚。

从亚的斯亚贝巴到吉布提的铁路全长656公里。Getachew称，中国土木工程集团与中国中铁（CREC）还中标了该铁路其它路段的修建项目。中国进出口银行、中国国家开发银行和中国工商银行将向埃方提供贷款。

埃塞俄比亚称，金砖国家的公司对该国其他项目显示出兴趣。该国希望在2020年建成5,000公里的铁路线。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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