中兴通讯与埃塞俄比亚签订8亿美元通讯基础设施扩建协议

路透亚的斯亚贝巴8月18日 - 埃塞俄比亚周日与中国中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)签署价值8亿美元的协议，由后者在该国扩建移动通讯基础设施，在首都亚的斯亚贝巴建设一个高速4G宽带网络，并在全国其他地区普及3G服务。中兴通讯是中国第二大电信设备生产商。

除此之外，埃塞俄比亚在上个月还与全球第二大电信设备厂商华为签署了8亿美元的协议。

埃塞俄比亚官员和两家企业表示，这两家企业将通过供应商融资协议，向该国提供低息贷款。

非洲快速扩张的电信行业已成为经济增长的象征。根据世界银行的数据，非洲去年的电信用户总数接近6.5亿，2001年时仅为2,500万。

埃塞俄比亚国营电信公司Ethio Telecom代理执行长Andualem Admassie称，该协议将令该国的电信用户数量倍增至逾5,000万。(完)

(编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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