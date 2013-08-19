中兴通讯与埃塞俄比亚签订8亿美元通讯基础设施扩建协议

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透亚的斯亚贝巴8月18日 - 埃塞俄比亚周日与中国中兴通讯股份有限公司(000063.SZ)(0763.HK)签署价值8亿美元的协议，由后者在该国扩建移动通讯基础设施，在首都亚的斯亚贝巴建设一个高速4G宽带网络，并在全国其他地区普及3G服务。中兴通讯是中国第二大电信设备生产商。
除此之外，埃塞俄比亚在上个月还与全球第二大电信设备厂商华为签署了8亿美元的协议。
埃塞俄比亚官员和两家企业表示，这两家企业将通过供应商融资协议，向该国提供低息贷款。
非洲快速扩张的电信行业已成为经济增长的象征。根据世界银行的数据，非洲去年的电信用户总数接近6.5亿，2001年时仅为2,500万。
埃塞俄比亚国营电信公司Ethio Telecom代理执行长Andualem Admassie称，该协议将令该国的电信用户数量倍增至逾5,000万。(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。