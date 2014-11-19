中兴通讯可能失去部分埃塞通讯网升级扩建合同

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎11月18日 - 埃塞俄比亚官员和企业高管称，埃方已经通知中国电信设备企业中兴通讯 ， 由于对升级现有通讯系统存在成本上的分歧，后者可能失去埃塞通讯网络升级扩建项目的部分合同。

上述通讯网络升级扩建项目于去年达成，总合同价值为16亿美元，由中兴通讯和华为共同参与。

埃塞希望2015年本国移动通讯用户数量增长一倍，达到5,000万户，并扩建其3G网络。根据合同，华为还将在亚的斯亚贝巴建设4G网络。

“我们还有尚未解决的合同问题，”埃塞通讯和技术部部长Debretsion Gebremichael告诉路透。“其中之一就是在不提高价格的前提下实现对现有技术的转换。”

他表示，埃塞政府希望参与项目的企业在不增加费用的情况下升级现有设备，但是中兴通讯之前曾表示，这将需要增加1.5-2亿美元。

“如果无法达成一致意见，将启动与诺基亚及爱立信进行磋商的备用计划，”Debretsion在巴黎表示。

接近诺基亚 的一名消息人士上周称，爱立信 和诺基亚可能是中兴通讯的替代者。

上周被问及有关该争议的报导时，中兴通讯的官员没有发表评论。爱立信和诺基亚的官员周二被问及此事时也没有置评。

埃塞电信公司执行长Andualem Admassie表示，将在“几周内”做出决定，但是不会完全取消与中兴通讯的合同。

“根本不存在中兴通讯被踢出局的事，他们会继续，但是可能部分失去之前划给他们的市场份额，”Andualem说道。他并未给出细节。

“我们接触了两家公司，诺基亚和爱立信。最终可能会是爱立信，”他表示，但未提供细节。(完)