华为将承建埃塞俄比亚首都4G网络

中国经济：通过统计法实施条例草案，确保统计数据真实权威--常务会议
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透亚的斯亚贝巴11月28日 - 埃塞俄比亚国营电信公司Ethio Telecom周四称，该公司选择由中国华为在该国首都亚的斯亚贝巴部署4G网络。华为是全球第二大电信设备制造商。
今年7月和8日，Ethio Telecom分别与华为和中兴通讯签约，实施埃塞俄比亚移动通讯基础设施扩容，合同总额达16亿美元。在亚的斯亚贝巴引入4G服务即是该协议内容之一。
“在项目分配方面，华为将负责在亚的斯亚贝巴扩容4G网络，当中也包括2G、3G和IP等其他移动服务，”Ethio Telecom通讯业务负责人Abdurahim Ahmed对路透说。
Abdurahim称，上述项目分配方案是在周三确定的。
“该项目预计将惠及40多万用户。包括4G在内的亚的斯亚贝巴（基础设施）扩容项目将在八个月内完成。”
该协议可令埃塞俄比亚的移动用户数量到2015年增长一倍，达到5,000万户以上，同时还会扩大该国各地的3G服务。
华为和中兴通讯将按照13个扩容区划分项目。
Abdurahim称，与华为和中兴通讯的协议还获得了一笔长期贷款支持，这笔贷款期限为13年，利率“不到1%”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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