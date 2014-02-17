更新版-埃塞俄比亚客机降落日内瓦，劫机者被拘留

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦2月17日（记者 Tom Miles） - 日内瓦国际机场警方称，瑞士当局拘留了迫使一架埃塞俄比亚航空客机降落在该机场的劫机者，机上乘客和机组人员都安全。

一名路透目击者称，看到该航班上的乘客开始走下飞机，并接受警察的搜查。乘客们随后登上一辆大巴。

警方称情况“在控制之下”。埃塞俄比亚航空早些时候称，从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴飞往罗马的ET702航班被迫飞往了日内瓦。

埃塞俄比亚政府发言人Redwan Hussein对路透表示，该客机按计划经停苏丹首都喀土穆，劫持者可能那时登机。

“我们不清楚劫机者的来历以及人数，似乎是在喀土穆登机。”Redwan在瑞士警方宣布拘留劫机者前对路透表示。

一段电台通讯录音在社交媒体Twitter上被发布，显然是被劫持客机和空中交通管制部门间的对话，明显可以听到劫机者要求政治避难。

路透无法立即核实录音的可靠性，不清楚客机上说话的是劫机者还是飞行员。

“我们需要政治避难，或是承诺我们不会被移交埃塞俄比亚政府。”Twitter用户@MatthewKeysLive发布的录音称。

追踪航班动向的一款手机应用显示，这架客机在日内瓦上空盘旋数圈后降落。（完）