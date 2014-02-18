埃航副驾驶员劫持飞罗马航班 自称寻求庇护

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦/亚的斯亚贝巴2月17日 - 劫持埃塞俄比亚航空公司ET702航班的副驾驶员周一在日内瓦机场向警方投降，他钻出驾驶员座舱的窗口，顺应急绳滑到地面。劫机者寻求在瑞士获得庇护。

该航班的机长离开驾驶舱去卫生间时，31岁的副驾驶员Hailemedhin Abera Tegegn控制了该航班，并锁住驾驶舱门。随后，他发送信号宣布自己劫持了这架飞机。

警方发言人Pierre Grangean在记者会上表示，当飞机降落停机坪后，未携带武器的Hailemedhin钻出驾驶舱窗口，没有伤害乘客和机组人员。

Grangean称，“就在飞机着陆后，这名副驾驶员钻出驾驶舱，奔向警察，并称‘我就是劫机者’。”他表示自己在埃塞俄比亚感到不安全，寻求庇护。

埃塞俄比亚反对派和人权活动人士指责政府压制异见人士，并对政治犯肆意用刑。但鲜有政府官员和公职人员寻求庇护。埃航为国有航空公司。

埃塞俄比亚政府称，Hailemedhin在埃航服务五年来并无犯罪记录。

“到目前为止，他本人精神正常，除非目前正在进行的调查证明其情况并非如此，”埃塞俄比亚政府发言人Redwan Hussein在记者会上说道。

Redwan表示，埃塞俄比亚可能要求引渡这名劫机者。他可能面临最高20年的监禁。

ET702航班周日晚间自埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴起飞，目的地是罗马。Grangean称，大约0330 GMT，该航班在意大利北部地区空域遭劫持。0502GMT，该航班降落在日内瓦国际机场。（完）