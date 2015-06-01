现代礼仪：背包和自拍杆 如何避免无心伤到路人

路透6月1日 - （Mary M. Mitchell撰写并出版了多部有关礼仪的书籍，它们以11种语言发行，近期出版的包括《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）

完美世界里，安全和行为得体可以并行不悖。但那不是如今的现实，尤其是谈到背包和自拍杆之时。

想想私人公共空间这个概念，你就会明白了。我们可能身处公共场合，但留心关照周围的人仍然很重要。我们周围的人常常成为无心伤害的受害者。被伤着是会疼的。很少有什么能比旅行（给他人）造成更多潜在的痛苦体验。

让我们先来说背包。背包可以给人留下深刻印象--更甭提是痛苦的印象，譬如后脑勺或者肩膀被狠狠来一下。

公交车上这种事最常见了，这是一个私人公共空间场景。背包可以较为平均分配地重量，解放我们的双手，这么看它们很有用，但他们也占了很多在我们背后的、看不到的空间。我没有背包，但我确实可以分享一些有关背包安全性的观察：

1、上公车、在地铁上以及登机时用手拎着包，这样可以防止包包给别人的头部“狠狠来一下”。这对于减少别人认为你难相处的想法和议论，也是大有好处的。旅行原本可能就够乏味了，何必让它更无趣呢？

2、在公车或者地铁上时，把背包放在两腿中间。这样你就可以照顾到自己的财物，也免得对他人构成不便。

我没有自拍杆，但我最近确实被“惩罚”了一下，当时一对情侣决定在伦敦大理石拱门来张自拍。头被狠狠敲了一下，可不是什么好玩儿的事情。

所以得记得：

1、当同一个地方没有其他人经过时，自拍杆才不构成妨碍。看看周围，甚至可以问问走着的行人，问他们是否介意耽搁一会造成的不便。他们可能不会介意，长远来看你这样拍出来的效果也会比较好。

2、自拍杆对人和财产都能构成损害。留心点你拍照的前景和背景里的人和物。

如果你能遵守这些简单的指南，那你带着背包和自拍杆，在哪儿都会受欢迎。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。