现代礼仪：背包和自拍杆 如何避免无心伤到路人

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月1日 - (Mary M. Mitchell撰写并出版了多部有关礼仪的书籍,它们以11种语言发行,近期出版的包括《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人,该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。)

完美世界里,安全和行为得体可以并行不悖。但那不是如今的现实,尤其是谈到背包和自拍杆之时。

想想私人公共空间这个概念,你就会明白了。我们可能身处公共场合,但留心关照周围的人仍然很重要。我们周围的人常常成为无心伤害的受害者。被伤着是会疼的。很少有什么能比旅行(给他人)造成更多潜在的痛苦体验。

让我们先来说背包。背包可以给人留下深刻印象--更甭提是痛苦的印象,譬如后脑勺或者肩膀被狠狠来一下。

公交车上这种事最常见了,这是一个私人公共空间场景。背包可以较为平均分配地重量,解放我们的双手,这么看它们很有用,但他们也占了很多在我们背后的、看不到的空间。我没有背包,但我确实可以分享一些有关背包安全性的观察:

1、上公车、在地铁上以及登机时用手拎着包,这样可以防止包包给别人的头部“狠狠来一下”。这对于减少别人认为你难相处的想法和议论,也是大有好处的。旅行原本可能就够乏味了,何必让它更无趣呢?

2、在公车或者地铁上时,把背包放在两腿中间。这样你就可以照顾到自己的财物,也免得对他人构成不便。

我没有自拍杆,但我最近确实被“惩罚”了一下,当时一对情侣决定在伦敦大理石拱门来张自拍。头被狠狠敲了一下,可不是什么好玩儿的事情。

所以得记得:

1、当同一个地方没有其他人经过时,自拍杆才不构成妨碍。看看周围,甚至可以问问走着的行人,问他们是否介意耽搁一会造成的不便。他们可能不会介意,长远来看你这样拍出来的效果也会比较好。

2、自拍杆对人和财产都能构成损害。留心点你拍照的前景和背景里的人和物。

如果你能遵守这些简单的指南,那你带着背包和自拍杆,在哪儿都会受欢迎。(完)