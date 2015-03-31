现代礼仪：自助餐攻略

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透3月30日 （记者 Mary M. Mitchell） - 自助餐厅现场看起来可能像是巴士底狱围攻战。不知为什么，一般人都怕别人把好吃的都拿光，留下自己啃萝卜。
这种不理性的思维方式令人们吃自助餐时犯下两大错误：太早围着自助餐台，往盘里放的食物太多。
*走向自助餐台*
自助餐没有正式开始前不要走向自助餐台。上热菜前摆着冷盘不是开餐信号，过早聚拢会对服务员造成不必要的压力。
往餐盘里放食物前，看看餐桌。如果上面已有餐具了，就不需要再去自助餐台找了。
记住，不要随自己高兴摆弄餐桌上已放好的席次牌。
看看有几个排队队伍。
自助餐排队没有性别和地位特权。别想着挤到谁前面去，也别把一起排队的情侣或一群人拆散。
*如何取餐*
如果某道菜短缺，就少拿点。饭店或者酒店里，可以再让服务员把食物添上。但私人聚会上别这么要求。
使用为特殊菜品准备的公用匙或者公用叉，取餐后放回盘子或者保暖锅的旁边。金属汤匙放在保暖锅里不取出来可能会让其他就餐者烫伤手指。
餐盘里不要装太多食物。吃完了再回来取第二次第三次是完全没问题的。别帮同桌的其他人取餐，要不然自助餐就没意义了，自助餐本就是为了大家能按照自己口味和偏好进行选择。
*服务台*
在有服务台提供菜品的场合，譬如早午自助餐，记住服务员只能提供他们能提供的。提一些特殊要求也没有问题，只要这些要求容易满足。需要额外的配料时，只向服务员要眼前现成的。
*盘子*
餐馆里应该有供应干净光亮的盘子，没有必要重复使用盘子。如果你第二次取餐，别犹豫，尽管让服务员帮忙换一个盘子或者银餐具，或者自己在自助餐台上取。
参加私人聚会的时候，使用常识判断是否应该重复使用还是换一个新盘子。无论怎么样，吃完后都不要刮盘子或者把盘子堆起来。
*坐下吃饭*
要是取完餐后有人邀请你一起就坐，无论接受还是拒绝都请保持风度。
尽管大家落座的时间不太一样，但可以一边跟同桌的人聊天，一边跟他们保持大致一样的吃饭节奏。如果需要暂时离开餐桌，请确保把餐巾放在座位或者椅子扶手上。餐巾不应该放回桌上，除非你不再回到桌上。
*立式自助餐*
如果你参加的是立式自助餐或者鸡尾酒会，就更得避免装太多的食物了。那样你可以稍微走动一下。把食物放在左手，右手就可以腾出来跟人握手。如果你两只手都拿着食物和饮料，就会非常尴尬。
如果你找到站的地方，请确保你没有挡住通往自助餐台的门或者通道。但记住，社交聚餐通常不是为了吃，多多聊天和交际才是正道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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