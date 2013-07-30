现代礼仪：不可不知的手机使用礼仪

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿7月22日（作者 Pamela Eyring） - （Pamela Eyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

手机随处可见，研究显示，尽管大多数人认为自己使用手机的习惯很好，仍有很多人表示被公众场所的手机使用方式惹恼。

显然，手机礼仪缺乏普及。下面的清单里列出了哪些可以做，哪些不可以做。

尊重面前的人。当与他人进行面对面会议或谈话时，投入全部的注意力。不要发短信或接电话。如果电话很重要，在接之前先向对方道歉，并请求对方允许你接电话。

不要喊。大家打电话时的音量是面对面对话音量的三倍。请注意你的音量。

注意餐桌电话礼仪。没人愿意被迫听别人打电话，或是在与人共同进餐时对方与他人发短信。在就座前将手机调为静音，并放好手机。不要把手机放在桌子上。

不要在剧院、教堂、图书馆、歌舞表演和葬礼等场合打电话。

使用语音信箱。当你和他人在一起时，让语音信箱处理非紧急电话。

不要让服务员久等。当轮到你点餐的时候，请点餐。让服务员和其他顾客等你打完电话再点餐是不可接受的行为。如果电话很重要，离开餐桌或放弃排队。

不要在开车的时候发短信。没有什么短信会如此重要。

不要在电话上大声争吵。没有人能听到电话那边的声音。他们看到的只是眼前的人大声吼叫。

注意你的语言。如果你认为在公众场合某个词或某句话印在你的体恤衫上不合适，那就不要在电话里用。

尊重他人的个人空间。如果你必须在公众场合使用手机，尽量与别人保持至少三米的距离。

注意国际电话礼仪。不同国家的手机礼仪会有所不同。

良好的手机礼仪和普通的礼貌相似。电话和短信往往会转移人们的注意力。手机使用者应考虑周到、彬彬有礼而且尊重身边的人。(完)