人脉至上--现代商业鸡尾酒会礼仪

路透1月13日 - （PamelaEyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

商业世界中，人脉才是王道。下班后的商业鸡尾酒聚会和招待会是最有价值的打造人脉的社交场合。

这些场合能够提供结交新朋友、建立新联系的机会。关键在于要懂得如何驾驭。

你没看错。驾驭。

活动虽然在下班时间举行，但这并不意味着你下班了。实际上，你参加活动的这段时间可能是一天中以及职业生涯中最有价值的时间。

通用电气前首席执行官杰克·韦尔奇经常举办鸡尾酒会，专门用来审查初级管理者。他寻找那些懂得如何最大程度利用活动的专业人士，而不是那些只会盯着吧台和自助餐的人。

如何在下班后的活动中给别人留下良好印象，我总结了以下几点建议：

1. 活动前：做好成功的准备

- 穿着是第一印象的关键所在，所以要穿合适的商务装。

- 根据活动的线索和语气判断穿着的正式程度。

- 即使邀请信上写着“商业休闲装”也不要穿得过于休闲。你永远不想成为活动中穿得最随意的那个人。

- 带够名片，放在伸手可及的名片夹里。

- 出发前一定要吃东西。你被邀请的原因不是因为你饿了，而是因为你能够贡献点什么。此外，提前吃点东西能避免空腹饮酒。

2. 活动中：给人良好的印象

- 尽量按时到场。

- 到达后，站到一边看看环境，找到吧台、食物和人群的位置。

- 决定去哪后，带着目的去。

- 如果你去吧台，用左手拿饮料，便于遇到其他人时用右手握手。

- 如果你去拿食物，选择那些可以用叉子和牙签吃的食物，以保证手是干净的。

- 如果选择交际，不要去打扰那些正在进行严肃谈话的人。找找那些肢体语言开放以及看起来友好的人。

- 别插话。走近那群人，用眼神、笑容和他们交流，并问“我能加入吗？”

- 跟每个人握手的时候都要看着对方的眼睛，并清晰地说出你的名字和他们的名字。比如“Joe，见到你很高兴”。

- 对待每个人都要这样。

- 随意聊天时，询问他人来自哪里或者是否为活动而进城。简单的问题有助于了解他人，为聊天提供话题。

- 交换名片时，递上你的名片以便他人阅读。

- 接到对方的名片时，仔细阅读，注意对方的职务、工作单位和地址，这些可能为谈话和交流提供话题。

最大程度利用活动并不是一件难事。只要记住这是一个职业活动，尽量给别人留下正面印象，暗示和你做生意是一件快乐的事情。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。