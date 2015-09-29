现代礼仪：妨碍电邮有效沟通的禁忌

路透9月28日 （作者 Mary Mitchell） - （Mary M. Mitchell撰写并出版了多部有关礼仪的书籍，它们以11种语言发行，近期出版的包括《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）

喜欢与否，我们每个人都要为自己与他人的沟通交流负责。电子邮件引发了几乎前所未见的文化和代际挑战。

你会问，这是为何？因为有效沟通的第一诫是：对方“听到”了什么比你认为你说了什么更重要。

我们已有四代人积极参与到工作场所当中，而且我们如今的工作场所是全球化的。过分的熟稔很容易惹得婴儿潮时代出生的美国人讨厌，美国以外其他文化上更拘谨的国家的人同样讨厌过分熟稔。

在美国宾夕法尼亚大学担任对外英语教学的Mallory Fix称，“全球的电邮礼仪确实存在差异，尤其是在称呼收件人的方式、讯息的直接性以及结尾语方面各有不同。”

以下是这位专栏作家最常听到的担忧：

始终使用称呼语和结尾语。基于你和收件人的关系，只有你才知道是否该使用“敬爱的教授……”或者“早上好，韦伯博士”等敬语。

我有一位同事曾收到一位学生的来信，开头写着“嘿，卢（Lou），”然后接着请他帮忙推荐。这是不明智的做法！

为了你的职业考虑，你得确保写信时弄清对方的姓名和职务。上面的例子中，我的同事是正教授，值得他人些许的尊敬。此外，他的名字是丹尼斯（Dennis）！

不要在信中使用流行的缩略语，慎用表情符号。别人可能会因此产生误解，你也可能因此无法清楚地传递信息。

别把电邮与短信或者即时消息混为一谈。电邮更为正式。使用完整的句子、正确的的语法、拼写和大写。但是邮件主题应与推文一样高效，简洁地写明重要和相关的内容。

确保你的邮件主题可一目了然，以与黑客或者骗子区分开来。“周二午餐会议有变动”就是好例子。

如果邮件主题改了，信件开头也要改！记住电邮不是用来进行哲学式沉思默想的，所以表达要直接、清楚和简洁。使用完整的句子进行回复。

如果你的评论很长，就把他们放到一个单独的Word附件中，或者给各部分注明序号，这样收件人就知道你已发送了所有要发的内容。如果要发好几封邮件，就标明“四封中的第一封”这种字样。

没空回长邮件？那就告诉发件人你收到了，然后说自己何时会回复。被人忽视是最令人沮丧的事情了。

电邮可以被转发不代表就应该转发。你还得谨记，收件人可以转发你的电邮，这点你没法控制。

耐心是一种美德。不是每一封电邮都被送达。这种情形发生的频率比你愿意承认的还要高。回复电邮时，将心比心地为他人考虑。

如果你发了好几次邮件后没有得到回复，就拿起电话联络对方。你觉得别人必须首先处理你的电邮，这种类似的想法不公平，尤其是与律师和医生打交道之时。

有时邮寄信件和传真先于你的电邮抵达办公室。除非事出紧急，应按次序进行回复。

记住阅读你电邮的人只能看到屏幕上的言语。现在想想，我们的口吻会如何影响我们要传递的讯息，所以当心讽刺口吻。想想看，即便是一个简简单单的“请”，我们就能有多少不同解读。

对于我来说，电邮名字的字母“E”代表了两大重要提示。第一个是：编辑，编辑，再编辑，确保你所有的事实、语法和标点都正确。第二点是：电邮是永久存在的。关于第二点，问问卷入“邮件门”的希拉里就知道了。（完）