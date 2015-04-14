现代礼仪：如何在毕业求职季脱颖而出

（Pamela Eyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透4月13日 （作者 Pamela Eyring）-全美大学与雇主协会最近发布的就业展望报告显示，相比2014年，雇主们计划为美国业务从2015届毕业生中多招收8.3%。

该数据加上其他正面的就业预测消息，令今年的应届毕业生就业市场似乎处于大萧条开始以来的最佳状态。

但即使潜在工作数量增加，应届大学毕业生又如何能够确保自己已为首个重要面试做了妥善准备呢？在这里，我们为应届毕业生们提供了一些切实的贴士，帮助他们以精练、专业和准备就绪的姿态在竞争中脱颖而出。

提升人际沟通技巧：

有助留下持久第一印象、也是最容易做到的两大最重要沟通技巧--眼神接触和有力的握手。为了与外界保持沟通，大部分年轻一代从小到大都很黏移动设备。即便是在正式场合，也可以很吃惊地看到有如此多的人看着手机而非面对面地交谈。

但作为一位潜在职位候选人，若你不能与一位潜在雇主进行坚定的眼神交流，就会向后者传递出无聊、不感兴趣以及缺乏信任的讯息。无力的握手给人的感觉也是一样的。

相反，有力的握手暗示着自信、合作以及认真工作的意愿。每次面试，应届毕业生都应当掌握这些基本的人际沟通技巧，向雇主传达你就是合适候选人的讯息。

数字足迹：

越来越多的雇主通常都会查看潜在职位候选人的网络足迹，一个人的过往网络足迹或可令人不胜其扰。这就是为何严肃的毕业生在将赢得啤酒比赛的照片发布到社交媒体上时需要三思的原因所在。

无论是删除可能有损个人形象的图片或煽动性言论，还是将账户设置调至私人模式，应届毕业生都需得将自己视为一个品牌，并且始终在所有社交媒体平台上展现最佳自我形象。

社交场合的面试：

越来越多的企业在午餐、晚餐或者其他工作之外的场合进行面试。但请记住，这些看似不那么正式的面试通常是作为晴雨表使用，以观察工作职位的候选人如何在社交场合表现自我。

遇到这种面试时，记住手肘千万不要碰到白桌布，吃饭时闭上嘴巴不要发出咀嚼的声音，千万别查看或者接听电话。还有，记住千万别在最普通的进餐中失态--譬如吃了别人的东西。时刻记住BMW--面包在你左侧，饭在中间，饮料在你右侧。

个性化通信：

最近有位同事讲了个故事，是一位应试者发送有关一个公开职位的面试询问。这位应试者在对心仪公司进行详尽调查之后发现，他是该公司最佳的候选人。那唯一的问题在哪？是这份询问信被发送给了应试者的主要竞争对手之一，暴露了他在写一封“个性化”求职信的时候使用了多次剪切和粘贴的方法。

毕业生们，注意啦！如果你真的感觉想进入一家公司，那就认真花时间写个性化的求职信，保证其中没有语法错误，并经过了适当的校对。

感谢卡：

无论是感谢奶奶（外婆）给的毕业支票，还是向潜在雇主发送感谢信息，感谢对方给予的面试机会，你都得花时间手写一份感谢卡，及时发送给对方。这会令人印象深刻！（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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