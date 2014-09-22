现代礼仪：如何更高效地开会

渣打银行约11名驻香港私人银行部门员工将离职
路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
（Mary M. Mitchell写作出版了多本关于礼仪的书籍，被翻译成了11种语言，近期出版的有《The Complete Idiot's Guide to Modern Manners Fast Track》和《Woofs to the Wise》。她是管理培训咨询机构The Mitchell Organization的创始人，该机构网址为www.themitchellorganization.com。以下内容仅代表作者个人观点。）
路透9月22日 - 不要理会那些说会议无效的人。
会议和会议礼仪非常重要，特别是在不断变化的商业环境中。不论好坏，我们都根据同事的行为判断他们。
想想开会时可能遇到的各种人物：把脚放到桌子上的粗鲁者、自作聪明者、随声附和者、滔滔不绝的抢话者。
这些人物形象是不是很熟悉？因为一不小心，某人就会成为其中的一位。而一旦开会时出现这样的人物，将会把会议搞得一团糟。难怪很多人认为开会就是浪费时间。
上述那些人都忘了古老的军事格言：防患于未然；或者是其他的名言，比如“在你进入法庭前胜负已定”等。
前白宫礼仪专家、我的导师Letitia Baldrige特别善于主持会议。她开会时坐在很多国家元首身边，她从中学到了很多东西。下面是她对如何高效开会的建议：
- 为会议选择方便的时间，提供必要的信息。比如：早上8-9点，提供欧式早餐。
- 邀请与会议相关的关键人士。不用面面俱到，也不要遗漏。
- 会议前一周内向每个参会者分发会议日程，并附加相关资料。
- 提前到达，欢迎参会者，与他们握手，告诉他们会议和早餐具体地点。让他们知道座位安排。考虑在桌上放置双面座位牌。向每个与会者提供纸和笔。
- 准时开会，介绍每个与会者或让每个人自我介绍，然后简要介绍会议目的和目标以及时间安排。
- 注重外表，穿着得体。记住你坐下的时候腰部以上都会被看到。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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