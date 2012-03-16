现代礼仪：如何给人留下好印象？

（本文作者Jo Bryant是英国权威礼仪机构Debrett's的礼仪顾问，以下内容仅代表其个人观点。该机构官方网站是www.debretts.com）

路透伦敦3月12日电---我们都知道给人留下好印象是职业和社交成功的关键，但我们总会忘记面对面交流的一些基本常识，无意间损害了自己的形象。

从个人形象和肢体语言到握手方式及寒暄介绍，以下是一些能给人留下好印象的妙招。

1. 形象良好

你的形象会立刻向你周围的人传递信息，因此你的外表同你的举止一样重要。毋庸赘言，你从头到脚都应光鲜亮丽。根据场合，穿着得体，即符合个人风格，也适合所处的场合。

2. 姿势自信

你站行坐的姿势，都会给人留下深刻印象。抬头挺胸、放松肩膀，尽量让自己看起来很自然。走路时，步履要轻盈，不要拖着脚走。坐着时，女性要并起双膝，男性则要避免双腿分得太开，也不能老晃腿。

3. 注意肢体语言

肢体语言能传递出无声的信息，对你给别人留下的印象很重要。要想显得自信、积极，要避免双臂交叉、耸肩或坐立不安等动作，注意保持良好的体态、自信的姿势和自然的自我意识感，切记不要在公共场合打哈欠，也不要忘记保持微笑。

4. 握手

只有几秒钟的握手是各种商务和社交场合常见的打招呼方式。握手时记得要用右手，“上下摇动”两三下对方的手再行放开。要有眼神交流，确保你的手指握住对方的手掌，但不能握得太紧也不能过松。

5. 贴面礼

需行贴面礼时，要有信心应对，通常是从右颊开始，但也要准备好可能会有不一样的情况。贴面礼只是飞快地碰一下脸颊，不要发出声响或留下口水印儿。如果只亲一下，记得要果断结束，但不能过於突兀。与不太熟悉的人如此打招呼时，还是谨慎为好。

6. 眼神交流

毫无疑问，一定的眼神接触也是一种积极的交流方式，但要记住良好印象和令人紧张不安的凝视仅一线之隔。当你正在被引见给别人时，眼神交流非常重要，当然握手和交谈也不可或缺，记住不要紧盯对方，以免让人不安。

7. 介绍要得体

当你被介绍给别人时，传统的回应方式是说“您好”。要是觉得这样过於正式，也可以友好地说声“嗨”。如果是你介绍别人，要记住介绍的顺序：要向女士介绍男士，向长者介绍年轻者。此外，你在做介绍时还要说一些他们各自的情况，以便打开话题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。