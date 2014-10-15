现代礼仪：如何在商业聚会留下良好的第一印象

路透10月13日(记者 Pamela Eyring) - 纽约大学心理学教授、印象管理研究员James Uleman博士表示：“很多专业聚会都很类似，但人们随时都在评头论足并形成第一印象。”

因此，确保你在每一时刻都留下正面、专业的形象十分重要。尤其是，用一种平静自信的方式进入并融入一个集会是非常重要的。同样重要的还有你离开集会时的印象。

想要在下一场的专业聚会上成功打造你的名誉和人脉，以下是我给出的建议：

1、精心准备：在参加活动前，要清楚这场活动的目的是什么，谁将出席活动，你需要在这场活动中做什么。鉴于其他人或许想要了解你和你的业务，你最好做好回答并参与任何潜在问题的准备。

2、让自己受欢迎：当你进入活动现场时，寻找那些看起来比较平易近人的人群。接近某个人群，目光接触，然后微笑并发问：“我可以加入你们吗？”在真正加入这个群体前，你应该等待别人的邀请。

3、自信地交际：当你加入一个群体，与每个人握手，报上名字并清楚地介绍自己，同时与每个人有眼神的交流。当他们报上他们的名字时，你要重复对方的名字，并友好地表示很高兴认识对方。这样做可以有助于你在随后记住他们的名字。

4、寻找共同点：当大家开始交流时，首先要从泛泛的社交话题谈起。如果你能与他人建立良好的关系，之后就能很自然地谈到业务方面的问题。避免大谈特谈业务，可以聊聊天气、对方来自何处以及集会地点情况等软性问题。

5、避免涉及敏感话题：避免讨论那些容易引发不和或非常个人的话题。这包括宗教、政治、饮食、医疗问题。如果有人一直在聊上述话题之一，如果可能的话，请改变这个话题，或者在可能的情况下，改变谈话对象。

6、保持灵活：让他人觉得自己很重要是建立人脉的关键。这就需要你能积极聆听对方。眼神的交流、点头认可说明你在倾听，并感兴趣。

7、高调离开：当你要离开活动时，与每个人握手，眼睛直视对方，并称呼他们的名字，表示非常高兴认识他们。如果你曾说过要保持联系或分享信息，请说明你很期待这样做以及具体的联系或沟通方式。

从进入到离开，你在一场商业活动上如何展示自己十分重要。你的第一印象不仅决定你是否能赢得他人的尊重，还可能造就未来的商业协议、合作以及工作机会。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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