莫将实习当儿戏 专业素养很重要

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透华盛顿11月21日电---哥伦比亚广播公司(CBS)近期的一个电视调查显示，拥有实习经历的人找到工作的机率为42%，而没有实习经历的人找到工作的机率只有36%。
另外，拥有实习经历的人起薪为每年42,000美元，而没有实习经历的人起薪仅为35,000美元。
在当前经济形势下，这些数据说明实习是有意义的。不止是学生参加实习，越来越多的成年人也在实习，从而在特定行业中立足或是获得工作。
不管是学生还是产後参加工作的女性，他们的实习都是"真的工作"，这意味着实习生必须全身心投入。
这也同样适用於迅速发展的虚拟实习领域，因网络沟通技巧很重要。
实习贴示：
1. 无论实习岗位是前台、装信封还是给财富500强企业CEO当助理，要展示出专业的态度。经验法则：着装标准为比目前岗位高两级。
2. 跟会面的每个人握手，留下良好的第一印象。技术细节：握手时上下摇两下，力度适中。
3. 注重眼神交流，在会面过程的40-60%时间里，将目光置于对方眉心位置，绝不要注视嘴巴以下。
4. 将手机调至震动或调低铃音，在同事附近打电话时音量要低。
5. 朝九晚五的工作时间内不要无故浏览网页。最让老板生气的是员工在工作时间购物或是玩游戏。
6. 注意就餐礼仪。如果有幸与老板或是同事出去吃饭，注意餐桌礼仪：以握笔姿势拿起汤勺，不要将个人物品置于餐桌上，不要点诸如意大利面条等杂乱的食物。
7. 虚拟实习生需要注意：21世纪的网络沟通和20世纪的公司沟通没有区别。当进行远程工作时，避免玩笑和表情符号，因为这些在网络上容易造成误解；检查拼写；检查语法问题；记住大家每天忙于处理大量电子邮件。不要抄送给办公司的所有人。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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