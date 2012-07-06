现代礼仪：毕业生求职面试制胜法宝

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
（Pamela Eyring为华盛顿礼仪学校校长，该校成立於1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）
撰稿 Pamela Eyring
路透华盛顿6月18日电---开门见山地说，仪表和举止职业化是加入职场的关键要素之一。
近期一项对500余名人力资源及商务人士的调查发现，在所有大学毕业生中，有一半没有在工作中表现出专业水平。
仪表不当和沟通技巧欠妥，经常是导致问题的主要原因。
由於85%的人求职成功在於他们的专业水平，那麽对於近期的毕业生而言，了解并掌握基本的商业行为至关重要。不论选择从事何种职业，以下建议有助於你搞定一场面试。
面试前：
1. 研究要应聘的公司：了解公司历史、使命和近期动向。一定要去该公司的网站看看，也别忽略公司的在线新闻。
2. 清理你的数字形象：从各大社交媒体网站和朋友的网站删掉可能有损形象的照片、链接和内容。
3.查看语音信箱：确定发出的信息内容明确简洁，不会引起潜在雇主的不快。
4. 定制简历：简历要凸显与所应聘职务最有关联的技能，包括相关的工作经历，比如在你所选的职业领域的实习。
5. 提前准备：通过电子零售商或去附近的文具店印制个人名片。名片需简单明了，只写上名称和联系方式就行。
6. 反复练习：对标准的面试问题，要作出熟练的回答，比如像“你的弱项是什麽？”、“你的强项是什麽？”、“你未来五年的职业规划是什麽？”等。
面试当天：
1. 提前到场：工作忙碌的人不喜欢等待，迟到是对对方的不尊重。早到五分钟但别着急，稳定情绪，准备迎接面试。
2. 着装职业化：着装颜色中性，但莫要“过於职业化”。女性要化淡妆，佩戴简单饰品；男性要穿西装，把鞋擦干净。
3. 关掉手机：要把所有移动设备统统关掉，没人会说“这场面试对我来说不如接听一个电话或看一条短信更重要”。
4. 与人交流：从前台到你遇到的最後一人，都要进行直接的眼神交流，在到达和离开时，要与面试官有力地握手。
面试後：
1. 按老派做法写封感谢信。在面试过後24小时内，选择质量上乘的纸张，亲手书写一封感谢信并寄出。研究显示，这种简单的做法可令受雇机率提高20%。
2. 对於刚出校门的求职者，灵丹妙药并不存在。不过，若能给人留下一个出类拔萃、专业水平高的印象，则有助你获得工作机会。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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