现代礼仪：如何进行有效的人际交往

（作者Pamela Eyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透华盛顿5月27日 - 有一句古老的谚语：“你知道什么并不重要,你认识谁才是最重要的。”

这句谚语用在今天竞争激烈的就业市场中再恰当不过了。人际交往（特别是入职以后）可能是保住工作和拥有清晰职业前景的关键。

不过人际交往可不只是握手和交换名片。正确的人际交往方式能够帮助你与志趣相投的职业人士建立关系，让大家都受益。

人际交往往往被用作创造新的商业机会，在找工作、招募新人、提升基本商业实践和改变职业道路时也非常有用。

关键是出去和人交往。寻找和创造机会要靠自己。

下面是一些起步的点子。

想个计划。参加每个活动都给自己定下目标，与一定数量的人接触。每次三五人是现实的。确保接触的人是你不认识的。这能够帮助你走出自己的“舒适区域”，你就不会一晚上只和老朋友聊天了。

精心打扮。55%的好印象来自于外表。如果你希望别人把你当作专业人士，你就需要按专业人士的标准去打扮。确保你的衣服整洁、合身而且适合当时的场合。

表现地职业化。记得说“你好”，并清晰地自报家门。确保名片清洁且不破烂。握手有力，和你遇见的每个人进行良好的眼神交流。说“再见”的时候提到对方的名字，告诉对方你多么高兴能遇见他们，并且希望再见到他们。

主动。不要依赖别人记住并主动接近你。你应该向别人索要名片，并保持联系。

保持联系。人们在人际交往中犯的最大错误是不保持联系。找到联系对方的理由。比方说向对方发送一个和其行业有关的有趣故事的链接，或者如果你发现大家有共同爱好，比如喜爱现代艺术或音乐，通知他们开幕式或者活动的消息。不需要为一起参见活动制定计划。与对方联系就足以加深你们之间的关系，让他们建立对你的感觉。

保持引人注目。在你的社区和行业组织中担任领导角色，以建立可见度。加入商会或者是更为专业的组织，比如美国公共关系协会的地方分会。提出在活动中进行演讲，作为“行业专家”提出建议。这会让你成为可信赖的对象，以及咨询问题的对象。

人际交往通常开始于简单的介绍，不过实际的好处却需要更长时间的培养。一切都在于付出与索取，可能会需要一两年，不过如果你孜孜不倦，电话最终会响起，你无法猜到会遇到什么样的机会。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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