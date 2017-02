现代礼仪：给奥运观光客的小贴士

路透伦敦7月16日电(记者Jo Bryant)---离奥运会不过十几天时间了,伦敦正绷紧了弦,做好一切准备应对即将到来的极端兴奋、戏剧场面以及史无前例的游客数量。

如果游客能在观看体育赛事之外,体验到英式生活特有的习俗、癖好以及气质的话,那麽他们一定会觉得大开眼界、不虚此行。以下列举了最具有英国特色的11件事物。

1.打招呼

英国现在依然是一个相对不喜欢身体接触的社会。如同世界上许多其他地方一样,以右手与对方紧紧握手是社会上最常见的面对面打招呼方式。握手应当简洁,仅持续几秒,并且握住对方的手後要立刻与对方有眼神交流。不要用其他其他方式使打招呼复杂化,例如把手放在背後或者把对方两手都握住。

社交性的吻面礼在英国正变得越来越流行,但它不属於普遍接受的规范。总的原则是不要亲吻同事以及不认识的人,但可以亲吻亲密的朋友。通常应该亲吻右边脸颊,但直到最後一刻你都得做好亲吻另一边的准备,亲吻一下即可。仅仅把脸颊贴在一起可能会让人觉得不太真心,但在可接受的嘬一口和过火的热吻之间还是有明确的界限的。

2.介绍

在被介绍给他人之时,传统的英式做法为用“How do you do?”向初次见面的对方问好。尽管听起来很奇怪,但是对於“How do you do?”这一问好的合适回答却是将它再说一遍。在某些不太正式的场合,往往只要说“Hello”就可以了。在一些更不正式的场合,会有人问你“Hi,how are you?”,这时你应该给出积极的回答“Fine thanks, and you?”

如果你想把自己认识的人介绍给其他人,你得遵循以下的准则:你应该将男士介绍给女士;把年少的介绍给年长的;先把某个人介绍给一个团体,然後再向这个人介绍这个团体。除非是在正式场合,否则你不需要介绍对方的姓。

3.酒吧

如果你没在一间英国小酒店喝上一杯的话,你的英国之行一定是不完整的。你只能在吧台买酒,只有食客才会有桌子,不一定需要付小费。别在吧台上长时间占着位子,因为那样其他客人就没法买酒了。如果你们是一大群人来酒吧喝酒的话,人们通常会依次给每个人买一杯酒。不要搞特殊,也不要退缩。主动说出来,不要被动。

4.排队

在一些场合,其他国家的人可能乱作一团、推推搡搡,但英国人永远会规规矩矩地排队。事实上,英国人把抱怨队伍移动得慢当做一件乐事。对於一个外国人而言,他能犯下的最失礼的事就是插队了。面对一个插队的人,即使是最沉默的英国人都会犀利地让他去队尾排队。为了避免失礼,如果你不确定队尾在哪里的话,你最好问问周围的人“这是队尾吗?”

5.说“sorry”

对许多英国人而言,道歉其实是在生活中小小不快的一种自然反应。这种说法听起来很不合逻辑,但却深深植根于英国精神中。如果有人撞了你、踩了你的脚,或者碰撒了你的杯子,念叨一句“sorry”是很自然的事情。

显然这声“sorry”并不是真正意义上的道歉,它不含有“我因自己的过错而感到内心不安”这层意思。事实上,英国人口中的“sorry”,与其他一些更激烈的民族文化中的“你怎麽搞的”异曲同工。英国人也清楚的知道这一点。当他们冒犯了他人而别人冒出一句“sorry”时,他们往往温文尔雅的回应,对方则会报以更进一步的道歉。游客们应该认识到,“sorry”这个词在英国就如同贬值的货币一样,早就失去了最初的价值。

6.自我贬低

自我贬低浸透在英国文化中。英国人将自吹自擂视作洪水猛兽,同时还极为鄙视急功近利、自负和妄自尊大这些性格特点。在其他文化中,自我称述中提及的优点往往是对自我价值的一种自信的表达,而在英国,同样的事物却被当做是自我吹捧。如果你想避免英国人的误解的话,你最好学着对自己的优点轻描淡写,说得越低调越好。英国人对这样话语会逐字推敲,同时也会欣赏你的谦虚。

7.观看比赛

英国人以重视比赛公平闻名。尽管他们在赛场上与对手剑拔弩张,但他们总是会欣赏对手的才能与无畏。当你在露天体育坐下时,你得兼顾周围观众的利益,不要挡住他们的视线,也别兴奋过头、窜上跳下。过於大声的喊叫、欢呼和呐喊会妨碍其他观众,同时也会被视为举止不当。

8.出租车

如果你看到出租车亮着“空车”的牌子的话,只需要伸出一只手臂从人行道上微微倾斜身体,就可以引起出租车司机的注意了。千万不要大叫“出租车”,也别把手臂挥个不停。上车之前(乘客坐在後座),从车前窗告诉司机你的目的地。按照伦敦式的做法,男士应该让女士先上车,并让女士坐软座。如果需要的话,男士只能坐折叠座位。到了目的地之後,你应该先下车,然後从车前窗把车资递给司机。目前给10%的小费比较恰当。

9.茶

英国人最爱的莫过於将脚架在垫脚凳上再喝上一杯茶了。英式茶会极其雅致,它已经被视为是英国国民性的表现。如果侍者将茶壶放在了桌子上却没为大家倒茶,那麽靠茶壶最近的那个人就得承担起给每个人倒茶的任务。茶杯中应先注入茶,然後再加奶或糖。一旦你已经调好了茶,把勺子从杯子里拿走,放在茶碟上。喝茶的时候,用拇指和食指捏着茶杯的柄,别把小指翘在空中。

10.小费

在英国的饭店,你可以随意选择是否给小费。但这种随意是随着具体场合而变化的。看看你的账单,如果它写了“不包括服务费”(Service not included),那就意味着你得给小费,小费通常是10%。

如果你用信用卡付账,那麽在输入个人身份识别码之前,你通常可以加上小费的金额。你也可以用现金付小费,或者有些地方会设置自动添加小费的程序。出租车现行的小费为10%。

在一些更高级的旅店,如果侍者和搬运工帮你把包提到房间的话,你得给他们点赏钱,一两磅就行。如果门卫曾帮你叫出租车或帮你搬行李,那麽你退房之前也得给他们点小费。有些酒吧如同饭店一样,你可以找到位置坐下来,会有专人为你送上你点的酒,这种地方要付10%的小费。而在是在买完酒就走的小酒馆,就不用付小费。

11.天气

众所周知,英国人非常喜欢无休无止的谈论天气。在英国任何地方,天气这个话题都是打破沉默的利器。当两个陌生人相遇的时候,比如说他们正好排在同一个队伍里,按照礼节他们应当就天气问题闲聊几句。英国天气的最大特征在於其不可预测性。英国的天空永远在变换表情。这会儿还是阳关普照,下一秒可能就下起了阵雨。上午出门还是大风,下午就可能变成雨下个不停。有了如此变幻莫测的天气作话题,英国人的闲聊永远不会冷场。(完)

编译: 孙舒 发稿:王燕焜

