欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
（Pamela Eyring为华盛顿礼仪学校校长，该校成立於1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）
路透华盛顿10月8日电---1800年非常激烈的竞选结束後，获胜的托马斯·杰斐逊试图缓和两党间的矛盾。他在就职演说中说出了下面的名言：“我们都是共和党人，我们都是联邦制拥护者。”
200多年後，美国还是分为象征民主党的蓝色州、象征共和党的红色州以及摇摆州。每到大选临近，普通的公民也会受到政治的影响，进入相对立的阵营。
商业和政治一样，大家也经常分化，可能是因为文化的原因，或是团队因素，也可能是老板与雇员的原因。
下面是一些简单的规则，我们都可以用来确保在工作场合的行为得体。
对事不对人。如果双方无法达成共识，那就没有共识吧。
尊重事实，试图理解他人的观点。如果无法达成解决方案，那就算了。
如果感觉自己开始激动，回避一下，以免冲突导致难堪和场面失控。
提高音量表达观点表明你失去了控制，过於情绪化，甚至不稳定。而且也没有任何效果。
当你愤怒的时候，你的肢体语言会表现出来，那和言语上的愤怒没有区别。当你发现自己处境尴尬时，尝试一下英国人在二战期间的信条：“冷静，继续。”
演讲总会结束，获胜者入主，接下来要管理各个集团，让他们齐心协力。工作中也一样，你将回到日常工作中，会和有不同意见的人或者他们的同事合作。
无论是商业礼仪还是政治礼仪，都是“确保行为正确或可接受的习惯和规则”。
下次发怒前问问自己：“我的行为会被看作正确吗？我的行为会被看作可接受吗？”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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