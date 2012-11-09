现代礼仪：工作场合怎样算行为得体

（Pamela Eyring为华盛顿礼仪学校校长，该校成立於1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

路透华盛顿10月8日电---1800年非常激烈的竞选结束後，获胜的托马斯·杰斐逊试图缓和两党间的矛盾。他在就职演说中说出了下面的名言：“我们都是共和党人，我们都是联邦制拥护者。”

200多年後，美国还是分为象征民主党的蓝色州、象征共和党的红色州以及摇摆州。每到大选临近，普通的公民也会受到政治的影响，进入相对立的阵营。

商业和政治一样，大家也经常分化，可能是因为文化的原因，或是团队因素，也可能是老板与雇员的原因。

下面是一些简单的规则，我们都可以用来确保在工作场合的行为得体。

对事不对人。如果双方无法达成共识，那就没有共识吧。

尊重事实，试图理解他人的观点。如果无法达成解决方案，那就算了。

如果感觉自己开始激动，回避一下，以免冲突导致难堪和场面失控。

提高音量表达观点表明你失去了控制，过於情绪化，甚至不稳定。而且也没有任何效果。

当你愤怒的时候，你的肢体语言会表现出来，那和言语上的愤怒没有区别。当你发现自己处境尴尬时，尝试一下英国人在二战期间的信条：“冷静，继续。”

演讲总会结束，获胜者入主，接下来要管理各个集团，让他们齐心协力。工作中也一样，你将回到日常工作中，会和有不同意见的人或者他们的同事合作。

无论是商业礼仪还是政治礼仪，都是“确保行为正确或可接受的习惯和规则”。

下次发怒前问问自己：“我的行为会被看作正确吗？我的行为会被看作可接受吗？”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。