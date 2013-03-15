现代礼仪：收到邀请要及时回复

（作者安娜·波斯特（Anna Post）是艾米莉·波斯特学院的发言人。艾米莉·波斯特学院成立于1946年，是一家研究商务礼仪、儿童教养和文明礼貌等的机构。以下内容仅代表作者个人观点。艾米莉·波斯特学院网站为www.emilypost.com。）

路透佛蒙特州伯灵顿3月4日 - 几天前，我参加了姨妈的50岁生日宴会。那场宴会十分隆重，亲朋友好身穿西装和礼服出席了晚宴和舞会。我姨父为这一天做了充分准备，他提前一个月就邮寄了邀请，并注明请在宴会开始一周前回复。

一位善意十足的礼仪专家承认道：幸好有我母亲提醒，我最后一天给了他回复。我发现自己与许多人一样：他们知道自己能否参加宴会，觉得“太好了！我将让宴会的主人知道”。

但他们没有做到的是，立马打电话或发电邮回复。可能是当时没法这么做，然后就给忘了。

也许他们需要先征求配偶的意见，或是安排好照顾孩子的问题。我觉得我们中的多数都心怀好意，但若不表现出来，光有好意也没用。

这正是没有回复邀请令人懊恼的原因。我们不作回复，邀请方没法知道我们的意见，但他们却需要确定最终人数，以供安排宴会之用。

邀请方的费心安排，得到的只是沉默，自然会伤害他们的感情。

对邀请不作回复，是我听说过的抱怨最多的礼仪问题之一，也是最令人不满的一个问题。

不论是孩子的生日宴会还是婚礼，邀请方通常都希望得到宾客的回复，否则他们就会认为客人可能不会前来参加。

事实上，当今的大多数婚礼邀请已印证了礼仪的变化，即鼓励应邀者回复。

以前，应邀者可以第三方的口吻对婚礼邀请写一封非常正式的回复信：“对于您的盛情邀请，安娜·波斯特女士非常高兴地接受……”

但不回复邀请的情况在几十年前就已逐渐增多，邀请方决定简化回复方式，发邀请的同时送上一张小小的回复卡，并附带着贴好邮票写好地址的信封。

回复卡上印有供宾客填写姓名的一条线，写有“能来出席”、“抱歉不能前来”等内容供勾选，应邀者只需选择即可，与高中学生互传的便条十分相像。

这很方便了吧？

可我仍听到许多新娘说，她们需要追问一些不靠谱的宾客。其实，重要的不是回复方式，而是我们自己。

因此，我建议大家用这种方式回应：跟进。

从接到邀请开始。

如果需要帮助才能记住回复，可在手机上设置提醒、在镜子上贴个便签、或将请柬放在不易忘记或遗失的地方。

如果需要先看看自己的日程安排，可立即通过短信对电邮或书面邀请给予回复，并要记得说“谢谢您能想到我/我们”。

还好，我在最后一天向我的姨父作了回复，但也差点让他觉得我不太重视他的好意，或是我有其他的考虑。

尽管这并非我本意，但礼仪的要领就是帮助我们与他人建立并保持良好的关系。

回复邀请说明了这样一个观点：我们可以落后，可以与他人看齐，也可以超越。将提前回复邀请视为通往其他机会的道路，展示我们对他人的尊重和赏识吧。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。