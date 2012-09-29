现代礼仪：商务宴请座次安排藏玄机

（Pamela Eyring为华盛顿礼仪学校校长，该校成立於1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

撰稿 Pamela Eyring

路透华盛顿9月10日电---商界高管因将太多精力用在谈判桌上，即使聪慧过人，也可能忘记同样能发挥聪明才智的饭桌。我这里要谈的不是在用餐时将手机调成静音、知道如何使用餐叉等话题。

不论什麽形式的商务宴请，座次安排都是重中之重。

安排宾客、特别是国际宾客的座次，传递了对宾客尊重程度以及你自己对谈判协议理解程度的信息。如果座次安排得当，所有人都会觉得受到尊敬，你自己看起来也十分专业，这明显是双赢。

下面是一些商务座次策略小贴士：

* 要选择熟悉的餐馆或地点，提前预定位置好的餐桌，避免面对镜子或靠近厨房和洗手间。如果宾客数量为奇数，要预定圆桌确保无人单坐。

* 安排座次时，要遵循贵客在右原则，若贵客不止一位，次贵客则要安排在自己的左侧，第三贵客在首位贵客的右手。还得注意，性别不影响座次尊贵安排。

* 若客人讲不同语言，要适当地在餐桌上安排翻译。

* 要让服务员知晓座次安排计划，或告诉他们就餐时你会安排座次。若是大型宴会，可能还需使用座位卡。

* 要提早到场在入口欢迎宾客。若与宾客同时到达，见到领班後小停一步，由领班带领前往餐桌，宾客在前你在後，到餐桌後要招待宾客在何处落坐。

* 先到後必须等宾客，别点饮料或铺开餐巾，看起来要像你刚到的样子。

* 宾客到後要站起相迎，待他们落座後自己再坐下。

* 所有宾客入座後再铺开你的餐巾。要是有商务问题，最好是在餐前讨论，讨论未结束前要保持餐巾不动。将餐巾铺好，示意服务员点菜。

以上几点并非适用每个娱乐座次安排及相关活动。不过，这些是适用大多数情形的基本礼仪，可让你展示尊敬和对商务座次策略的理解。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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