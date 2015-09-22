社交媒体礼仪：如何避免损害“个人形象”？

路透9月21日 （作者 Pamela Eyring） - （Pamela Eyring是华盛顿礼仪学校校长，该校成立于1988年，是一家提供专业礼仪知识与培训的机构，网址为www.psow.edu。以下内容仅代表作者个人观点。）

Facebook首席执行官扎克伯格最近宣称，到8月27日，“地球上有七分之一的人曾使用Facebook与朋友和家人联系”--这意味着一天约有10亿人（用Facebook）。

这是一个惊人的数据，意味着人类之间的联络正以几何速率变化，也意味着当我们在线时，某个地方某个人正在看着我们做了什么、说了什么以及发表了什么。

鉴于社交媒体在更高程度上曝光我们的生活，在网络生活中采纳与现实生活一样的黄金礼仪守则很重要，可帮助确保你在现在和未来建立和维持你的个人形象和专业形象。

TMI--太多信息？：对于自恋狂来说，社交媒体是完美工具，许多网络用户认为我们是自己小小人生电影的明星。

但那不意味着我们就是明星，而且并非每个人都对我们日常生活的细枝末节抱有兴趣。无论是抱怨错过了购物时的完美停车位，还是分享一段破裂关系的私密讯息，没人真的会在意你日常生活中不间断的细节。

所以帮你自己一个忙，在发布消息前三思并进行修改，“这是我的朋友们和家人（以及他们的朋友们和家人）真的需要了解的重要细节吗，或者这只是‘太多信息’？”

负能量：没人会喜欢一个“充满负能量的家伙”，网络中透露的负能量会损害你的私人和专业关系。

在Facebook和Twitter等私人社交网络中，发布负面言论可能被视为消极攻击或者就是心胸狭隘。

在LinkedIn等专业平台上，若是讯息不能传达出你是一个冷静镇定的人，就永远都不要发出来。

进一步说，作为背景调查的一部分，越来越多的企业通常会在筛选潜在雇员时搜索私人和专业社交网络（也通过这种方式检查现有雇员）。任何讯息若可能将你描绘成不愿合作或者不冷静的人，你都不想要发出去吧。

照片不是完美的：若是一图胜千言的话，上传有损形象的照片可能会让你陷入困境。无论你是在自家姐妹的婚礼上大喝香槟，还是在派对上露肉稍稍过多，这些场景下拍的照片某一天可能会让你付出代价。

所以在上传照片至Facebook、Instagram、Twitter或者Snapchat之前，好好想想照片是能提升你的形象，还是贬损你的形象。

我们生活在一个文化多元的世界，各人对于宗教、社会问题、政治或者学术兴趣的观点可能不一样，而我们可能与许多这样的人通过社交媒体产生交集。

多样性确实可以增加生活的趣味，但不是每个人都有同样的品味。所以即便你对一个特殊议题或者信仰有强烈的看法，你或许也会考虑将自己的看法在现实中与恰当的听众分享，以确保你的言论不会在网上被人认为是歧视性的或者煽动性的，尤其是当言论涉及到种族、性别、宗教、性取向和其他热点议题的时候。

通过展现跨文化的尊重以及拿捏言论，你可以留下远比鲁莽冲动的“咆哮”好得多的印象。（完）