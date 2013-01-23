现代礼仪：怎样写感谢信才合适

(本文由路透中文网编译提供) （作者安娜·波斯特（Anna Post）是艾米莉·波斯特学院的发言人。艾米莉·波斯特学院成立于1946年，是一家研究商务礼仪、儿童教养和文明礼貌等的机构。以下内容仅代表作者个人观点。艾米莉·波斯特学院网站为www.emilypost.com。）

路透佛蒙特州伯灵顿1月7日 - 你的新年计划是要得到更多赞赏吗？要保持不落后？

如果还没向送你节日礼物的人写感谢信，和平宁静的元旦则是你在新年伊始就留下好印象的最佳之日。

什么时候适合发送感谢信呢？答案很简单，即他人送你礼物之时。即使已当面道谢，发送一封感谢信还是会得到赞赏，这是展示你珍惜他人所送礼物的一种方式。

写感谢信的最大障碍是文思堵塞，即不知道写什么好，所以你可能会将此事抛之脑后。你不想发送一封过于平常的信件，但又不知如何让信息变得特别。的确没人愿意收到格式化的信件，但也不用为了得到赏识而煞费苦心地去写一封能得普利策奖的感谢信。以下是一些小建议：

越早动笔越好写。这时礼物在你的脑海中还很新鲜，就能重点关注礼物本身，而不是琢磨如何表达“很抱歉这么晚才写这封感谢信”。

写信时要想象你正与对方直接对话，这样通常有助于避免语气生硬。

好消息是感谢信不用写得太长，三五句即可。当然，如果你想也可以写得更长一些。

感谢信要写得热情诚恳。如果你不确定要写什么，那就说说你计划如何使用礼物，比如像“你送的调味汁瓶正好能在节日使用”。

要看到积极的一面。信中不要提任何对礼物的不满，即使这件礼物并非你所爱，通常也能找到一些值得夸赞的地方。如果你计划跟人交换这件礼物，那么就在平常的交谈中提到，而不要在信里。

如果礼物真的很鸡肋，又该如何写感谢信呢？良好的礼仪修养要求诚实，但这只能在需要时用。

写这样的感谢信需要技巧，但也值得一写。毕竟，送礼的人出于一片好意，要确保不伤害他或她的感情。

另外，要避免夸张的表达，这么做不仅不诚实，还可能导致你收到更多这样无用的礼物。要用中性语气写感谢信，重点表达谢意，即“你想的真周到，谢谢”。

如果想告诉对方礼物已收到，或是立即表达谢意，那么可打电话或发电子邮件说声谢谢，并要提到随后会亲笔写封感谢信。

虽然发封电子邮件表达感谢总比不写感谢信要好，但想想对方购买、包装、邮寄以及为你送礼的心意，还是值得再花点时间去亲笔写封感谢信。

手写的感谢信更能展现你的个人风格，它能体现在你所选择的卡片、手写的名字或昵称等上面，能展示你独特的字迹（即使你的字写得并不怎么样）。

在这个账单和垃圾邮件充斥邮箱的年代，你的亲笔感谢信会格外独特。

还有，写了这些感谢信后，你就可以立即划掉这项新年计划。（完）