里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
（Jo Bryant是英国礼仪机构Debrett's的礼仪顾问和编辑，本文内容仅代表作者个人观点。）
路透伦敦9月3日电（作者 Jo Bryant）---使用公共交通难免会让你与他人有“亲密接触”的机会，在这种情况下，礼貌的举止是至关重要的。下面的这些提醒看似微不足道，但你若真正身体力行了，便会发现坐地铁也许没那麽煎熬。
**先下後上：别急着跟准备下车的乘客挤。
**注意自己的包裹。如果带着拉杆箱上车，小心别碰到其他乘客的脚；如果背着背包，小心关照身後的人或物。
**如果车厢里很挤，不要让包占座。不要非得等别人要你把包挪开。不要在座位上四仰八叉的，也不要把脏脚放在对面的座位上。
**总是主动把座位让给更需要的人：老弱病残孕及带小孩儿的乘客。
**如果车辆突然颠簸，让你跟其他乘客有了“亲密接触”，不要动怒。如果是你碰了别人，要主动道歉；若是别人碰了你，要对其一笑了之。
**与同伴交谈或打手机时，不要高声喧哗，并注意谈话内容。
**不要在拥挤的地铁里携带味道很重的食物。在拥挤的车厢里，即使一点点异味也可能让其他人受不了。
**在地铁里使用耳机听音乐时，千万记得音量别开太大了。但是，一定得使用耳机。在公共场合，公然播放音乐是非常没有礼貌的。
**不要在使用公交系统时描眉画眼，剪指甲。这些事等到了私人空间再做吧。
**记得将废旧报纸、用过的咖啡杯等物品放进垃圾箱或随身带走。没有人愿意坐在一堆垃圾旁边。
**主动帮助携带笨重行李的乘客、带婴儿车的妈妈以及老人等下车有困难的乘客。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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