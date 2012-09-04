（Jo Bryant是英国礼仪机构Debrett's的礼仪顾问和编辑，本文内容仅代表作者个人观点。）

路透伦敦9月3日电（作者 Jo Bryant）---使用公共交通难免会让你与他人有“亲密接触”的机会，在这种情况下，礼貌的举止是至关重要的。下面的这些提醒看似微不足道，但你若真正身体力行了，便会发现坐地铁也许没那麽煎熬。

**先下後上：别急着跟准备下车的乘客挤。

**注意自己的包裹。如果带着拉杆箱上车，小心别碰到其他乘客的脚；如果背着背包，小心关照身後的人或物。

**如果车厢里很挤，不要让包占座。不要非得等别人要你把包挪开。不要在座位上四仰八叉的，也不要把脏脚放在对面的座位上。

**总是主动把座位让给更需要的人：老弱病残孕及带小孩儿的乘客。

**如果车辆突然颠簸，让你跟其他乘客有了“亲密接触”，不要动怒。如果是你碰了别人，要主动道歉；若是别人碰了你，要对其一笑了之。

**与同伴交谈或打手机时，不要高声喧哗，并注意谈话内容。

**不要在拥挤的地铁里携带味道很重的食物。在拥挤的车厢里，即使一点点异味也可能让其他人受不了。

**在地铁里使用耳机听音乐时，千万记得音量别开太大了。但是，一定得使用耳机。在公共场合，公然播放音乐是非常没有礼貌的。

**不要在使用公交系统时描眉画眼，剪指甲。这些事等到了私人空间再做吧。

**记得将废旧报纸、用过的咖啡杯等物品放进垃圾箱或随身带走。没有人愿意坐在一堆垃圾旁边。

**主动帮助携带笨重行李的乘客、带婴儿车的妈妈以及老人等下车有困难的乘客。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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