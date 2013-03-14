美国热股：对冲基金Citadel LLC抛售E*Trade股票，后者早盘重挫

路透纽约3月14日 - 银行及折扣券商E*Trade Financial Corp 股价周四早盘最多下跌6.8%，此前有消息称，对冲基金Citadel LLC正在抛售其持股。

Citadel是E*Trade的最大股东，持有2,740万股，相当于E*Trade在外流通股的9.6%。

E*Trade周三收报11.82美元，周四早盘一度下跌6.6%至11.04美元。

Compass Point Research & Trading分析师Michael Tarkan在给客户的研究报告中称，“今早投资者可能将进行一些获利了结，”因今年迄今E*Trade股价已累计涨32%。他给予该股评级为“中性”。(完)