美国热股：对冲基金Citadel LLC抛售E*Trade股票，后者早盘重挫

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透纽约3月14日 - 银行及折扣券商E*Trade Financial Corp 股价周四早盘最多下跌6.8%，此前有消息称，对冲基金Citadel LLC正在抛售其持股。
Citadel是E*Trade的最大股东，持有2,740万股，相当于E*Trade在外流通股的9.6%。
E*Trade周三收报11.82美元，周四早盘一度下跌6.6%至11.04美元。
Compass Point Research & Trading分析师Michael Tarkan在给客户的研究报告中称，“今早投资者可能将进行一些获利了结，”因今年迄今E*Trade股价已累计涨32%。他给予该股评级为“中性”。(完)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200