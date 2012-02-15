欧盟称有12个成员国存在结构性问题

路透布鲁塞尔2月14日电---欧盟周二表示,包括英国、意大利和法国在内的欧洲12国存在严重弱点,会影响其经济成长,需要加以解决.欧盟已加强监管,避免债务危机重演.

欧盟执委会指出,从瑞典暗流涌动的房地产泡沫到比利时出口锐降,欧盟27国中有12国存在这类重大结构性问题,容易受到市场冲击和全球波动的影响.

"这就要解决危险有害的宏观经济失衡问题,"欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)在公布研究结果时表示."这一过程看似复杂,但其实是一项非常简单的筛选策略."

欧盟执委会将继续深入研究比利时、英国、保加利亚、塞浦路斯、丹麦、芬兰、法国、匈牙利、意大利、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典.

获得财政援助的欧盟国家--希腊、罗马尼亚、葡萄牙和爱尔兰--不在其监管研究范围内.

各国若未能遵照欧盟提供的相关建议,应对楼市泡沫、持续的赤字、长期缺乏竞争力以及过高的民间和公共债务水平,恐将遭受罚款,对较贫困的欧盟成员国而言,其发展经济的资金或遭冻结.

随着欧元区债务危机进入第三个年头,执委会的报告呼应了世界银行和国际货币基金组织(IMF)在最近数周发出的警告.他们警告称,欧盟决策者若不采取行动,将面临经济停滞的风险.欧盟约占全球产出的22%.

IMF预计,欧元区经济2012年将萎缩0.5%,并称或将拖累全球步入衰退.

**德国不在黑名单之列**

该区最大经济体德国不在执委会的黑名单上,说明欧盟经济体表现分歧.德国出口在2011年底短暂下滑之後,许多分析师预计,2012年该国将免于陷入衰退.

不过欧盟表示,法国、英国、意大利、西班牙等欧盟其他大型经济体需要进行改革.

法国是近几年来世界出口市场份额录得最大跌幅的欧盟成员国之一,而薪资增加已令其越来越没有竞争力.该国并在1月失去AAA级主权债信评级.

执委会表示,鉴於意大利经济以往疲弱的增长表现,该国的公共债务令人关切.意大利负债目前相当於GDP的约120%.对该国债务管理能力的担忧,在去年11月将其10年期公债较可比德债的利差推到纪录高位,前意大利总理贝鲁斯柯尼被迫下台.

意大利仍在欧债危机主角之列,现任总理蒙蒂正努力说服市场他可以改革意大利经济.

至于欧元区以外的英国,过去10年间出口市场份额的流失,家庭负债水平高企加之房价上涨,使英国成为欧盟另一大担忧.

穆迪在警告英国AAA评级调降风险时提到,该国未来数年经济成长前景"明显更弱".但英国财政大臣奥斯本称将坚持削减债务措施.

穆迪周一警告可能调降欧洲数国评级,英国只是其中之一.穆迪还表示可能调降法国与奥地利的AAA评级.其并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.

执委会在谈到对抗债务危机及欧盟房价问题时说"调整正在进行...去贡杆化的过程已经开始.现在还不清楚会发展到甚么程度,也不清楚会持续多久."(完)

--编译 李爽/王翔琼/李婷仪;审校 张若琪/隋芬

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