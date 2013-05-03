欧盟预估2013年经济衰退将加深 赤字缩减速度放缓

路透布鲁塞尔5月3日 - 欧盟执委会周五表示，欧元区经济今年萎缩幅度将较原先预期更为严重，并且预算赤字缩减速度将更为迟缓。

执委会在对未来两年的经济形势评估报告中指出，欧元区前五大经济体中的四个国家--法国、西班牙、意大利和荷兰--都将在2013年全年陷于衰退，只有欧元区最大经济体德国有可能勉力维持着增长。

“鉴于衰退时期的延长，我们必须竭尽全力来克服欧洲失业危机。欧盟多项政策都是专注于可持续性增长和就业创造，”欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)说道。

“财政整固举措还将继续推进，但步伐将放缓。与此同时，必须加深结构性改革，以释放出欧洲的增长动能。”

执委会预期欧元区经济今年将萎缩0.4%，明年成长1.2%。该预估逊于2月的评估报告，当时预期欧元区经济今年萎缩0.3%，明年增长1.4%。

此次预估大致与欧洲央行3月时的预估区间中值相符。欧洲央行对2013年的预估区间为下滑0.9%到下滑0.1%，明年预估区间为成长0-2.0%。

执委会称，欧元区所有大国的经济成长都将慢于预期，法国甚至会萎缩0.1%，而不是2月预估的成长0.1%。

与2月预估相比唯一的正面变化就是希腊，现在预计希腊经济今年收缩4.2%，而此前预估为收缩4.4%。

为了降低财政整顿对经济成长的负面影响，与三个月前的预估相比，今明年整体欧元区预算减赤将小幅放缓。各国之间的差异已经更大。

欧元区总体赤字今年将从去年的3.7%降至相当于GDP的2.9%，明年将降至2.8%，各比前次预估仅少0.1个百分点。

但调整放缓最明显的将是意大利，该国今年料将预算赤字与GDP之比从2012年的3%削减至2.9%，而2月时的预估是降至2.1%。

主要原因是今年衰退程度甚于此前预估，而2014年经济反弹幅度更为温和，到2014年意大利政府将把预算缺口降至2.5%，之前预测的是降至2.1%。

同样处于衰退的法国，除非政策发生变化，今年预算缺口将为3.9%而明年为4.2%，而前次预估分别为3.7%和3.9%。

葡萄牙今年只会将预算赤字与GDP之比从去年的6.4%降至5.5%，因为衰退比此前预估更深重。2月时的目标为降至4.9%。(完)

(编译 高琦/石冠兰; 审校 蔡美珍/隋芬)

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