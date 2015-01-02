2015年俄罗斯、意大利和英国将面临债信评级重估

路透伦敦12月31日 - 俄罗斯的债信评级可能在1月降至“垃圾级”，3月底意大利的债信评级将接受至关重要的评估，英国评级在选举后也将受到重新评价。这些都是欧洲2015年债信评级的重要日期。

欧盟在2014年初出台的规定要求标准普尔、穆迪和惠誉等在欧洲开展业务的评级机构，必须公布评估欧盟国家信用评级的计划日期。

评级之所以重要，是因为许多投资者不愿意入手那些被评为非投资级(即“垃圾级”)的债券。标准普尔表示，将在1月中旬确定是否将俄罗斯的债信评级划归“垃圾级”。

俄罗斯目前的评级为BBB-，但由于石油价格跌至每桶55美元附近，且俄央行不得不想方设法推升卢布汇率，金融市场目前将俄罗斯债券评级视同已经深陷垃圾级别的B级。

标准普尔没有说明目前降级评估的具体“完成”日期，但如果1月底没有调降，在4月17日仍有可能。

意大利、法国和希腊的评级也将受到评估。意大利和法国目前正艰难地振兴本国步履蹒跚的经济。希腊1月25日大选结果则有可能突显出民众普遍反对援助计划。

3月27日，规模较小的评级机构DBRS可能会下调意大利评级，而这可能会让意大利公债价值缩水5%。意大利银行业者以这些债券为抵押品，从欧洲央行获得低息贷款。

“意大利仍然很成问题，明显面临下调风险，”DBRS旗下主权评级主管Fergus McCormick在12月向路透称，“坦白说，如果经济无法增长，任何国家都无法减轻债务负担。”

穆迪和标普分别给予法国Aa1和AA评级，展望为“负面”，并各自定于1月23日和4月10日重估评级。

标普还把法国列为仅有的两个评估三次而非两次的国家之一，另外一个是濒临违约的乌克兰。

对英国而言，6月12日看来将是一个重要的日子，因为标普和惠誉都将在这一天重估该国评级。距此日期一个月前的英国大选结果可能让该国举行退出欧盟的全民公投。在主要评级机构中，目前只有标普还给予英国AAA评级。

标普评估日期：bit.ly/1B3uILm

穆迪评估日期：bit.ly/X8ckkY

惠誉评估日期：bit.ly/1vsEal9

DBRS评估日期：bit.ly/13Sl01E (完)

(编译 郑茵/许娜；审校 张涛)

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